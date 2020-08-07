Самоизоляция с понедельника требуется прибывающим в Эстонию из 19 стран

Исходя из уровня заражения коронавирусом, с 10 августа действует двухнедельное ограничение свободы передвижения для прибывающих в Эстонию из Швеции, Люксембурга, Румынии, Болгарии, Андорры, Португалии, Испании, Хорватии, Бельгии, Монако, Чехии, Франции, Мальты, Австрии, Швейцарии, Исландии, Польши, Нидерландов и Сан-Марино, сообщил МИД.

Ограничение свободы передвижения со следующей недели не распространяется на прибывающих в Эстонию из Великобритании, Словении, Дании, Германии, Ирландии, Лихтенштейна, Италии, Словакии, Греции, Кипра, Литвы, Латвии, Норвегии, Венгрии, Финляндии и Ватикана.

В связи с распространением коронавируса Министерство иностранных дел призывает избегать поездок, за исключением европейских стран, в которых за последние 14 дней на 100 000 жителей приходилось 16 или менее инфицированных и относительно которых нет ограничений на свободу передвижения.

Ситуация в странах может быстро меняться, поэтому МИД просит учитывать это перед тем, как отправиться в поездку.

Ограничение свободы передвижения означает, что человек может покинуть свое место жительства или постоянное место жительства в течение четырнадцати календарных дней с момента прибытия в Эстонию только по приказу медицинского работника или сотрудника полиции или в случае возникновения чрезвычайной ситуации, угрожающей жизни или здоровью человека, или покупки продуктов питания, предметов первой необходимости и лекарств.