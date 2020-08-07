Доход Рамзана Кадырова за год вырос в 20 раз

Жена главы республики Медни Кадырова в прошлом году заработала 2,4 млн рублей (27,6 тысяч евро), а в 2018 году ее доход составил 60 000 рублей (690 евро), следует из деклараций.

В собственности Кадырова в прошлом году появился земельный участок площадью 28361 кв.м. Как и в 2018 году, ему принадлежит участок площадью 3668 кв.м. и жилой дом на 2344 кв.м. Его жене принадлежит квартира площадью 209 кв.м.