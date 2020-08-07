Видео ⟩ В Минске протестуют автомобилисты: они сигналят и включают песню Цоя «Перемен!»

В Минске на центральной улице города - проспекте Независимости - автомобилисты сегодня устроили акцию в поддержку двух звукооператоров, которых посадили на десять суток за то, что они включили песню Виктора Цоя «Перемен!» на концерте, организованном властями 6 августа.
Водители сигналят и включают ту же песню.
Звукооператора Кирилла Галанова и Владислава Соколовского обвинили в мелком хулиганстве и неповиновении милиции. На суде, который состоялся на следующий день, Галанов сказал: «Я занимался хулиганством, как только пришел на площадку. И не от своего имени, а от имени организаторов — Дворца детей и молодежи. Весь этот концерт был хулиганством, и я признаю вину, что участвовал в этом».
В Минске проходит акция в поддержку арестованных на 10 суток Владислава Соколовского и Кирилла Галанова, которые включили песню «Перемен» на провластном митинге. Автомобилисты сигналят и включают ту же песню. Видео: @MBKhMedia pic.twitter.com/PctvmdIhnv— МБХ Медиа (@MBKhMedia) August 7, 2020
Александра Лукашенко баллотируется на шестой срок. Выборы в Белоруссии пройдут 9 августа.