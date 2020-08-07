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  • В Минске протестуют автомобилисты: они сигналят и включают песню Цоя «Перемен!»

Видео ⟩ В Минске протестуют автомобилисты: они сигналят и включают песню Цоя «Перемен!»

Минск, 7 августа, 2020

ФОТО: VASILY FEDOSENKO/REUTERS

В Минске на центральной улице города - проспекте Независимости - автомобилисты сегодня устроили акцию в поддержку двух звукооператоров, которых посадили на десять суток за то, что они включили песню Виктора Цоя «Перемен!» на концерте, организованном властями 6 августа.

Водители сигналят и включают ту же песню.

Звукооператора Кирилла Галанова и Владислава Соколовского обвинили в мелком хулиганстве и неповиновении милиции. На суде, который состоялся на следующий день, Галанов сказал: «Я занимался хулиганством, как только пришел на площадку. И не от своего имени, а от имени организаторов — Дворца детей и молодежи. Весь этот концерт был хулиганством, и я признаю вину, что участвовал в этом».

Александра Лукашенко баллотируется на шестой срок. Выборы в Белоруссии пройдут 9 августа.

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