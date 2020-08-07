Видео ⟩ В Минске протестуют автомобилисты: они сигналят и включают песню Цоя «Перемен!»

Звукооператора Кирилла Галанова и Владислава Соколовского обвинили в мелком хулиганстве и неповиновении милиции. На суде, который состоялся на следующий день, Галанов сказал: «Я занимался хулиганством, как только пришел на площадку. И не от своего имени, а от имени организаторов — Дворца детей и молодежи. Весь этот концерт был хулиганством, и я признаю вину, что участвовал в этом».