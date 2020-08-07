"Проект": близкие к Лукашенко женщины получали важные государственные посты

Символично, что главными конкурентами президента Белоруссии на нынешних выборах стали женщины. Ведь именно отношения Лукашенко с женщинами на протяжении 25 лет его правления больше всего говорят о деспотичном характере его власти, говорится в совместном материале российского издания "Проект" и белорусского оппозиционного телеканала "Белсат".

Белорусский президент 45 лет женат на Галине Лукашенко, урожденной Жалнерович, однако супруга живет в его родной деревне и никак не участвует в политике.

В августе 1996 года в белорусской газете "Имя" была опубликована душещипательная история. Однажды в августовское воскресенье, "то ли от скуки, то ли доведенный воскресным ничегонеделанием до отчаяния" молодой президент Белоруссии Александр Лукашенко, никому ничего не сказав, взял ключи от служебного Mercedes и уехал в неизвестном направлении. Его искали с вертолетов, но засечь автомобиль удалось только в понедельник. Оказалось, Александр Григорьевич просто съездил навестить супругу Галину Родионовну и сыновей в их село в Шкловском районе. Пообедал и вернулся обратно. "Слава Богу, с Александром Григорьевичем ничего не случилось", - радовалась газета.

Такой эпизод на тот момент смотрелся вполне органично: молодой президент, любящий страну и семью, с неподдельным уважением относился к супруге.

В одном из немногочисленных интервью супруга президента утверждала, что сама отказалась ехать в Минск. Галина Родионовна осталась на Шкловщине, где и живет до сих пор . До сих пор же продолжается и их официальный брак - несмотря на то, что несменяемый президент Белоруссии уже давно живет не с семьей, а в окружении других женщин.

Издания отмечают, что в окружении Лукашенко всегда было много женщин. С некоторыми из них его связывали деловые, с другими - возможно, более близкие отношения.

Близкий друг будущего президента еще по работе в администрации Шкловского района Надежда Ермакова позже стала председателем Нацбанка Беларуси. Еще одна давняя знакомая Лукашенко, Надежда Котковец, которую называли матерью его внебрачного сына, позже стала первым замминистра сельского хозяйства, напоминают авторы материала. Долгое время одним из ближайших соратников Лукашенко была Тамара Винникова, возглавившая в 1995 году Национальный банк Белоруссии.

Бывшего личного врача Лукашенко Ирину Абельскую издания называют матерью его 16-летнего сына Николая, с которым Лукашенко много лет появляется на официальных мероприятиях, часто берет его с собой в зарубежные поездки. Формальный начальник Абельской, бывший глава управления делами главы государства Иван Титенков, вспоминал, что передавал через нее просьбы президенту. В том же году, когда Абельская стала главврачом клиники управделами, ее мать Людмила Постоялко была назначена заместителем министра здравоохранения, а уже через год - министром. Позднее Постоялко была советником президента.