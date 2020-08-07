"Зенит" в пятый раз выиграл Суперкубок России по футболу

На 14-й минуте встречи, прошедшей на московском стадионе "ВЭБ Арена", в составе "Зенита" отличился Артем Дзюба, на 69-й – Магомед Оздоев. На 72-й минуте отставание в счете сократил футболист "Локомотива" Ведран Чорлука.

Суперкубок вслед за чемпионатом и Кубком России стал третьим турниром, выигранным "Зенитом" этим летом.

"Зенит" стал пятикратным обладателем Суперкубка. Ранее он выигрывал трофей в 2008, 2011, 2015 и 2016 годах. Это – второй показатель по числу побед. Лидирует московский ЦСКА – семь раз.

"Локомотив" выигрывал Суперкубок три раза – в 2003, 2005 и 2019 годах. При этом "Локомотив" в пятницу участвовал в матче за этот трофей в четвертый раз подряд.