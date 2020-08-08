Отмечавшие в Эстонии день рождения финны отправлены на карантин

Владелец дома в деревне Нехату Пярнуского уезда сотрудничал с органами здравоохранения Эстонии и Финляндии, чтобы выяснить, кто присутствовал на его вечеринке и кто является потенциальными переносчиками вируса.

У двоих финнов, которые участвовали в вечеринке по случаю дня рождения, симптомы болезни проявились еще во время празднования, поэтому их доставили в больницу в Эстонии. Из тех, кто вернулся в Финляндию, 22 жаловались на симптомы, но результаты анализов пока отрицательные.