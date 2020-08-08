В Хабаровске начался новый митинг в поддержку Фургала, на улицы вышли почти три тысячи человек

Начало митинга, как и в случае с прошлыми акциями, было запланировано на 12:00 по местному времени. К этому времени, по данным портала dvhab.ru, у здания краевого правительства на площади Ленина собрались около 2 тысяч человек. После этого они начали шествие по центральным улицам улицам города.

Демонстранты, как и прежде, требовали открытого суда для Фургала в Хабаровске, а не в Москве. Они скандировали лозунги «Это наш выбор!», «Свободу!» и «Честный суд в Хабаровске!».

Через час митингующие вновь собрались у здания краевого правительства. Многие из участников разошлись по домам после шествия.

В администрации Хабаровска напомнили, что в регионе по-прежнему действуют ограничения по проведению массовых и публичных мероприятий.

Фургала задержали в Хабаровске 9 июля, после чего доставили в Москву. Столичный суд отправил его под арест на два месяца, до 9 августа. Фургала обвиняют в организации убийств предпринимателей на Дальнем Востоке в 2004–2005 годах. После его задержания в Хабаровске и других дальневосточных городах начались акции протеста.

Как правило, самые массовые митинги в Хабаровске проходят по субботам. 18 июля на улицы города, по данным властей, вышли 10 тысяч человек. По данным местных СМИ и активистов, в акции участвовали около 50 тысяч человек.