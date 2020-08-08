Число должников в Эстонии начало увеличиваться, ускорение роста прогнозируется с осени

Судебный исполнитель Ристо Сепп сообщил, что трудовая нагрузка на исполнителей за последний месяц увеличилась примерно на 15%, а с осени ситуация может еще больше усугубиться.

"С большой вероятностью, к осени, когда закончатся отпуска в судах, во всех коллекторских агентствах, этот 15%-ный рост числа должников в исполнительном производстве увеличится", - сказал Сепп.

По его словам, значительная часть просроченных долгов относятся к небольшим кредитам и прочим небольшим требованиям.