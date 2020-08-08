Сб, 8.08.2020
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  • Число должников в Эстонии начало увеличиваться, ускорение роста прогнозируется с осени

Число должников в Эстонии начало увеличиваться, ускорение роста прогнозируется с осени

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ФОТО: Arvo Meeks

Под воздействием коронавирусного кризиса и ограничений в рамках чрезвычайного положения начало увеличиваться число должников, и ускорение этого роста прогнозируется на осень, пишет Rus.ERR.

Судебный исполнитель Ристо Сепп сообщил, что трудовая нагрузка на исполнителей за последний месяц увеличилась примерно на 15%, а с осени ситуация может еще больше усугубиться.

"С большой вероятностью, к осени, когда закончатся отпуска в судах, во всех коллекторских агентствах, этот 15%-ный рост числа должников в исполнительном производстве увеличится", - сказал Сепп.

По его словам, значительная часть просроченных долгов относятся к небольшим кредитам и прочим небольшим требованиям.

Рост числа долговых дел отмечается и в статистике судов: в отделе взысканий Пярнуского уездного суда, который обслуживает всю Эстонию, число таких дел выросло на 40% в годовом сравнении, и Министерство юстиции уже выделило суду дополнительные средства для найма нового персонала и оплаты сверхурочных.

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