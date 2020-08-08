Тысячи тонн взрывоопасных удобрений хранятся на окраинах Таллинна

Где-то там фирма BLRT Transiit OÜ может хранить до 4500 тонн нитрата аммония, или селитры. Этот делает территорию вокруг склада в радиусе 869 метров зоной риска крупной аварии категории Б. Считается, что недавний огромный взрыв в Бейруте вызвало от 2700 до 3000 тонн нитрата аммония, что на треть меньше максимального количества, разрешенного для хранения в Копли.

Хотя набережная, заросшая густым кустарником, кажется идиллически безлюдной, территория охраняется. Подходящих к забору людей уже засекла видеокамера, и включился громкоговоритель. Правда по нему никто ничего не говорит, из репродуктора раздается лишь угрожающий хрип.

Охрана появляется тут же

Мы, конечно, не пытаемся перебраться за проволочную ограду, напротив - удаляемся от нее, но уже через несколько минут появляется служба безопасности. У одного из охранников на шее висит свидетельств офицера службы безопасности порта, он говорит по-эстонски с русскоязычными заимствованиями, а второй не называет своего имени, но, похоже, является вышестоящим начальником. К тому времени мы отошли как минимум на сотню метров от забора порта, но возле трамвайных путей на улице Копли нас все еще спрашивают: «Кто вы? Почему вы фотографировали? Документ есть? Могу я посмотреть фотографии?»

Объясняю, что мы не заходили на запретную территорию, а просто сфотографировали в общественном месте знаки, запрещающие дальнейшее продвижение. Однако человек с трудовым сертификатом уверенно заявляет, что на таких заборах всегда есть буферная зона. А как понять наличие буферной зоны? Высняется, что по скошенной траве.

Продолжающийся несколько минут разговор проходит напряженно, но вежливо. Человек со справкой о трудоустройстве спрашивает о целях публикации статьи и выражает мнение, что «эту статью можно было бы и не публиковать». Он соглашается с тем, что информация о складах аммиачной селитры в Копли является полностью общедоступной в интернете, но отмечает, что люди обычно не умеют искать такую ​​информацию. Разговор на эту тему повышает, по его словам, «уровень опасности».

Хранилища рядом с дачным районом

Направляемся дальше, в порт Мууга, где фирма DBT AS может хранить до 60 000 тонн аммиачной селитры 2067/1942, до 10 000 тонн аммиачной селитры 2067 «big-bag», а также до 5 000 тонн комплексного удобрения NPK 2071.

Хранлища терминала DBT в Мууга ФОТО: Mihkel Maripuu

Семь белых резервуаров в форме яйца окружены многочисленными гигантскими баками, где другие компании хранят бензин, дизельное топливо, масло, авиационный керосин.

В порту Мууга имеется восемь различных хранилищ категории А с риском крупной аварии, но самая большая опасная зона находится в железнодорожных цистернах компании DBT AS, которая перерабатывает нитрат аммония - радиус опасной зоны был рассчитан на 2843 метра. Однако зеленое проволочное ограждение лишено колючей проволоки, а знаки более гостеприимны: «Свободная зона Мууга. Вход со стороны проездов». На фотографирование не реагирует ни один охранный экипаж.

В нескольких сотнях метров от порта, по ту сторону от зеленого ольховника, район садовых участков живет своей мирной и мечтательной жизнью. «Большой камень», - гласит указатель на заборе, ведущий к самой важной достопримечательности региона - Кабельному камню Мууга. На доске объявлений кто-то ищет «дом и/или коттедж под ремонт в этом районе».

