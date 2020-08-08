Тысячи тонн взрывоопасных удобрений хранятся на окраинах Таллинна

- BLRT Transiit хранит в Копли тысячи тонн нитрата аммония
- Хотя береговая зона кажется пустой, территория охраняется
- В Мууга также есть гигантские резервуары, наполненные опасными химикатами
«Охраняемая территория. Проход запрещен», «Запретная зона. Вход посторонним запрещен!» извещают знаки на проходящем через весь полуостров Копли проволочном заборе, вершину которого покрывает небольшая колючеая проволока. Как только начинается море, заканчивается забор, за которым остается Русско-балтийский порт и окружающие его многочисленные складские здания, пишет Postimees.
Где-то там фирма BLRT Transiit OÜ может хранить до 4500 тонн нитрата аммония, или селитры. Этот делает территорию вокруг склада в радиусе 869 метров зоной риска крупной аварии категории Б. Считается, что недавний огромный взрыв в Бейруте вызвало от 2700 до 3000 тонн нитрата аммония, что на треть меньше максимального количества, разрешенного для хранения в Копли.
Хотя набережная, заросшая густым кустарником, кажется идиллически безлюдной, территория охраняется. Подходящих к забору людей уже засекла видеокамера, и включился громкоговоритель. Правда по нему никто ничего не говорит, из репродуктора раздается лишь угрожающий хрип.
Охрана появляется тут же
Мы, конечно, не пытаемся перебраться за проволочную ограду, напротив - удаляемся от нее, но уже через несколько минут появляется служба безопасности. У одного из охранников на шее висит свидетельств офицера службы безопасности порта, он говорит по-эстонски с русскоязычными заимствованиями, а второй не называет своего имени, но, похоже, является вышестоящим начальником. К тому времени мы отошли как минимум на сотню метров от забора порта, но возле трамвайных путей на улице Копли нас все еще спрашивают: «Кто вы? Почему вы фотографировали? Документ есть? Могу я посмотреть фотографии?»
Объясняю, что мы не заходили на запретную территорию, а просто сфотографировали в общественном месте знаки, запрещающие дальнейшее продвижение. Однако человек с трудовым сертификатом уверенно заявляет, что на таких заборах всегда есть буферная зона. А как понять наличие буферной зоны? Высняется, что по скошенной траве.
Продолжающийся несколько минут разговор проходит напряженно, но вежливо. Человек со справкой о трудоустройстве спрашивает о целях публикации статьи и выражает мнение, что «эту статью можно было бы и не публиковать». Он соглашается с тем, что информация о складах аммиачной селитры в Копли является полностью общедоступной в интернете, но отмечает, что люди обычно не умеют искать такую информацию. Разговор на эту тему повышает, по его словам, «уровень опасности».
Хранилища рядом с дачным районом
Направляемся дальше, в порт Мууга, где фирма DBT AS может хранить до 60 000 тонн аммиачной селитры 2067/1942, до 10 000 тонн аммиачной селитры 2067 «big-bag», а также до 5 000 тонн комплексного удобрения NPK 2071.
Семь белых резервуаров в форме яйца окружены многочисленными гигантскими баками, где другие компании хранят бензин, дизельное топливо, масло, авиационный керосин.
В порту Мууга имеется восемь различных хранилищ категории А с риском крупной аварии, но самая большая опасная зона находится в железнодорожных цистернах компании DBT AS, которая перерабатывает нитрат аммония - радиус опасной зоны был рассчитан на 2843 метра. Однако зеленое проволочное ограждение лишено колючей проволоки, а знаки более гостеприимны: «Свободная зона Мууга. Вход со стороны проездов». На фотографирование не реагирует ни один охранный экипаж.
В нескольких сотнях метров от порта, по ту сторону от зеленого ольховника, район садовых участков живет своей мирной и мечтательной жизнью. «Большой камень», - гласит указатель на заборе, ведущий к самой важной достопримечательности региона - Кабельному камню Мууга. На доске объявлений кто-то ищет «дом и/или коттедж под ремонт в этом районе».