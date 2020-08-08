Сб, 8.08.2020
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  • ЕС обновил список государств для открытия внешних границ. России в нём по-прежнему нет

ЕС обновил список государств для открытия внешних границ. России в нём по-прежнему нет

Piirivalve tuletab meelde, et ka pärast Schengeniga liitumist peab Lätti minnes pass või ID-kaart taskus olema.

ФОТО: Elmo Riig / Sakala

Совет Евросоюза укоротил иностранных государств, с которыми странам-членам можно открывать внешние границы. Список из 11 государств стал меньше на одну позицию: в немилость попало Марокко, пишет Фонтанка.ру.

«На основании критериев и условий, установленных в рекомендациях, с 8 августа страны - члены Евросоюза могут поэтапно отменять ограничения на пересечение внешних границ для резидентов следующих государств: Канады, Австралии, Новой Зеландии, Японии, Южной Кореи, Таиланда, Туниса, Руанды, Грузии, Уругвая», - говорится в заявлении Совета ЕС от 7 августа.

Новое правило вступает в силу с сегодняшнего дня.

Ранее Финляндия также сократила свой список, на три страны. Власти полагают, что существующий на сегодняшний перечень едва ли изменится до 8 сентября.

При снятии ограничений Евросоюз оценивает эпидемиологическую обстановку в странах, с которыми намеревается открыть сообщение. Список пересматривается каждые две недели.

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