ЕС обновил список государств для открытия внешних границ. России в нём по-прежнему нет

«На основании критериев и условий, установленных в рекомендациях, с 8 августа страны - члены Евросоюза могут поэтапно отменять ограничения на пересечение внешних границ для резидентов следующих государств: Канады, Австралии, Новой Зеландии, Японии, Южной Кореи, Таиланда, Туниса, Руанды, Грузии, Уругвая», - говорится в заявлении Совета ЕС от 7 августа.

Новое правило вступает в силу с сегодняшнего дня.

Ранее Финляндия также сократила свой список, на три страны. Власти полагают, что существующий на сегодняшний перечень едва ли изменится до 8 сентября.