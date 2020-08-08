Первые тайские сборщики ягод уже приступили к работе в Финляндии

К работе приступили уже сотни сезонных работников, и в течение выходных в разных регионах страны ожидается прибытие еще нескольких сотен сборщиков.

Тайцы прошли тест на коронавирус еще до отъезда в Финляндию, и здесь они не будут находиться на карантине. Двухнедельный карантин ожидает их по возвращении домой.

Министерство труда Таиланда сообщило примерно две недели назад, что все-таки разрешит выезд своих граждан на сезонные работы в Финляндию и Швецию.