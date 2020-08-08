Сб, 8.08.2020
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Первые тайские сборщики ягод уже приступили к работе в Финляндии

Maasikad valmivad poliitikast sõltumata ja vajavad korjamist.

ФОТО: Arved Breidaks

Первые тайские сборщики ягод приехали в Лапландию, сообщает YLE.

К работе приступили уже сотни сезонных работников, и в течение выходных в разных регионах страны ожидается прибытие еще нескольких сотен сборщиков.

Тайцы прошли тест на коронавирус еще до отъезда в Финляндию, и здесь они не будут находиться на карантине. Двухнедельный карантин ожидает их по возвращении домой.

Министерство труда Таиланда сообщило примерно две недели назад, что все-таки разрешит выезд своих граждан на сезонные работы в Финляндию и Швецию.

Таийские сезонные работники собирают более 90 процентов лесных ягод, используемых ежегодно финской промышленностью.

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