На Украине опять антирекорд: 1489 человек заболели COVID-19 за минувшие сутки

27 ранее заболевших умерли, 600 человек выздоровели, сообщает сайт Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.

Днем ранее, 7 августа, был также антирекорд 1453 инфицированных, 6 августа - антирекорд - 1318 заболевших, 5 августа - был 1 271 новый заразившийся за сутки.

Как отметил на брифинге в субботу министр здравоохранения Максим Степанов, среди заболевших за сутки 91 ребенок и 72 медика. Кроме того, рекордное количество госпитализированных за сутки заболевших - 294 человека.

Министр также заявил, что Минздрав будет просить правительство "об усилении контроля" за соблюдением ограничительных карантинных мер.

По данным СНБО, количество инфицированных нарастающим итогом с начала пандемии составило на утро субботы 79 750 человек, выздоровевших - 43 655, умерли с начала пандемии от COVID-19 1 879 человек.