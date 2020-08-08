Хозяйка дома: "Жить посреди четырехполосной дороги лучше, чем рядом с кладбищем"

Г-жа Лян, живущая в одноэтажном доме, в течение многих лет отказывалась сотрудничать с представителями муниципалитета и государственными чиновниками, поэтому у властей не было другого выхода, кроме как построить автомобильный виадук вокруг ее дома. Домовладелице предлагали компенсацию и новое жилье, но упрямая женщина отказалась, передает thesun.co.uk.

Chinese city builds a motorway bridge around a tiny house after its stubborn owner refused to move https://t.co/qx8eRPvu2H — Daily Mail Online (@MailOnline) August 6, 2020

Однако жительница уезда Хайчжу утверждает, что государство не смогло предоставить ей достойное местожительства, поэтому она живет посреди четырехполосной дороги. Она добавляет, что предложенное государством жилье находится рядом с кладбищем и поэтому ее не привлекает. Свой выбор она сделала.