Сб, 8.08.2020
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Хозяйка дома: "Жить посреди четырехполосной дороги лучше, чем рядом с кладбищем"

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ФОТО: Shutterstock

Китаянка по собственному желанию живет посреди четырехполосной трассы, рассказывает портал Kodustiil

Г-жа Лян, живущая в одноэтажном доме, в течение многих лет отказывалась сотрудничать с представителями муниципалитета и государственными чиновниками, поэтому у властей не было другого выхода, кроме как построить автомобильный виадук вокруг ее дома. Домовладелице предлагали компенсацию и новое жилье, но упрямая женщина отказалась, передает thesun.co.uk.

Однако жительница уезда Хайчжу утверждает, что государство не смогло предоставить ей достойное местожительства, поэтому она живет посреди четырехполосной дороги. Она добавляет, что предложенное государством жилье находится рядом с кладбищем и поэтому ее не привлекает. Свой выбор она сделала. 

«Я сейчас живу в очень неплохом месте. Здесь тихо, спокойно и комфортно», - отметила Лян.

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