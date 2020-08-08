Бюро недвижимости возьмет на работу оставшихся не у дел специалистов туристического сектора

В течение ближайших трех месяцев фирма Pindi Kinnisvara намерена увеличить численность маклеров с прежних шестидесяти, по меньшей мере, до ста двадцати.
Член правления Pindi Kinnisvara Пеэп Сооман сказал, что рост количества маклеров является лишь частью еще более масштабных планов компании по развитию предприятия. «По всей Эстонии у нас 13 офисов, для работы в которых мы ищем сотрудников разного профиля, в том числе и маклеров», – уточнил он.
«Как говорит старая пословица, пока светит солнце, нужно беспокоиться о том, что скоро может пойти дождь, в то же время, стоит радоваться, пока идет дождь, поскольку рано или поздно опять выглянет солнце. На рынке труда много активных и инициативных людей, которые сейчас пока еще наслаждаются летом, однако осенью они снова захотят начать зарабатывать деньги. Вместе с нашим руководством мы подсчитали, сколько новых людей нам на самом деле было бы нужно привлечь. С учетом планируемых 60 маклеров мы найдем применение в общей сложности примерно восьмидесяти работникам, в том числе оценщикам, управляющим и прочим специалистам», – объяснил Сооман.
«Мы, безусловно, создаем новые должности не на пустом месте. В последние годы ситуация на рынке труда была очень сложной, однако в свете нынешнего роста безработицы при поддержке большой и сплоченной команды мы сможем обслуживать значительно большее количество клиентов, которые до настоящего времени в прямом смысле словам являлись подарком для конкурентов», – сказал он.
«Наиболее известная эстонская компания, занимающаяся недвижимостью под торговой маркой Pindi Kinnisvara, никогда не испытывала недостатка в клиентах. Однако сейчас мы нуждаемся в компетентной команде, основательно осведомленной относительно всех особенностей сферы обслуживания клиентов. Не скрою, что наша основная цель – люди, оставшиеся без работы в туристическом секторе, поскольку работники, ежедневно удовлетворявшие запросы капризных туристов, обладают достаточно высокой компетентностью в сфере обслуживания клиентов. При этом, мы, безусловно, будем рады видеть также и всех других инициативных людей», – добавил Сооман.