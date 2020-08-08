Бюро недвижимости возьмет на работу оставшихся не у дел специалистов туристического сектора

Член правления Pindi Kinnisvara Пеэп Сооман сказал, что рост количества маклеров является лишь частью еще более масштабных планов компании по развитию предприятия. «По всей Эстонии у нас 13 офисов, для работы в которых мы ищем сотрудников разного профиля, в том числе и маклеров», – уточнил он.

«Как говорит старая пословица, пока светит солнце, нужно беспокоиться о том, что скоро может пойти дождь, в то же время, стоит радоваться, пока идет дождь, поскольку рано или поздно опять выглянет солнце. На рынке труда много активных и инициативных людей, которые сейчас пока еще наслаждаются летом, однако осенью они снова захотят начать зарабатывать деньги. Вместе с нашим руководством мы подсчитали, сколько новых людей нам на самом деле было бы нужно привлечь. С учетом планируемых 60 маклеров мы найдем применение в общей сложности примерно восьмидесяти работникам, в том числе оценщикам, управляющим и прочим специалистам», – объяснил Сооман.

«Мы, безусловно, создаем новые должности не на пустом месте. В последние годы ситуация на рынке труда была очень сложной, однако в свете нынешнего роста безработицы при поддержке большой и сплоченной команды мы сможем обслуживать значительно большее количество клиентов, которые до настоящего времени в прямом смысле словам являлись подарком для конкурентов», – сказал он.