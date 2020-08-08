Между туроператором и страховой фирмой разгорелся спор вокруг безопасности путешествий

Спор между страховой компанией и туроператором начался в пятницу, когда PZU Kindlustus выпустила пресс-релиз, в котором описывались страдания туристов, оказавшихся за границей, и рекомендовалось избегать ненужных поездок. «Возвращение домой может быть особенно трудным, если вам нужно проехать через несколько транзитных стран. Поэтому в настоящее время мы рекомендуем планировать поездки только в случае крайней необходимости », - сказала руководитель отдела путешествий и ущербов личности PZU с Гейли Кальт.

Вскоре туроператор Estravel ответил пресс-релизом, в котором осудил рекомендацию PZU Kindlustus. В заявлении Estravel утверждалось, что информация страховой компании об эстонцах, оказавшихся в ловушке за границей, вводит в заблуждение, поскольку в этом году чартерных рейсов из Эстонии в Болгарию не осуществлялось.

«Не менее хорошей рекомендацией было бы, например, если бы автомобильная страховая компания посоветовала избегать любого вождения автомобиля, потому что может произойти авария», - сказал Маури Сааренд, директор по продажам авиабилетов и страховых продуктов Estravel.

Член правления Estravel Айво Такис ​​добавил, что слепой страх перед поездкой за пределы Прибалтики, который сейчас преобладает в Эстонии, по его мнению, необоснован. «Когда вы путешествуете с умом, вы не представляете угрозы ни для себя, ни для других, скорее наоборот», - сказал он.

Спустя пару часов PZU Kindlustus уточнила свое сообщение, оставшись при этом при мнении, что на данный момент следует планировать только важные поездки. Страховая компания объяснила, что семья, оказавшаяся в Болгарии в ловушке, купила поездку у иностранного туроператора, и ущерб заключался в том, что туроператор отменил рейс из Болгарии в Таллинн и проинформировал клиентов во время поездки, что обратного рейса в Эстонию в день возвращения не будет.

Деньги за неиспользованный рейс турфирма обещала вернуть в конце октября. Заказчикам пришлось самостоятельно организовывать обратный рейс в Эстонию. Билеты на семью из четырех человек через Вену и Ригу в Таллинн стоили 1400 евро.

"PZU приносит свои извинения, если это заявление бросило необоснованную тень на некоторые компании в сфере туризма. Цель сегодняшнего [пятничного] пресс-релиза - указать на ситуации, которые создают опасность для пассажиров в текущих обстоятельствах. Мы уже видели на практике, как туристы попадают в беду за границей из-за отмененных поездок», - сказала Кальт, добавив, что на прошлой неделе PZU получила как минимум 15 жалоб, когда стало ясно, что рейсы Барселона-Таллинн были отменены из-за массовых вспышек болезни в Испании.

Из-за распространения коронавируса Министерство иностранных дел призывает избегать поездок в страны за исключением тех, где за последние 14 дней на 100000 жителей приходилось 16 или меньше инфицированных людей и где нет ограничений на свободу передвижения.

Исходя из уровня заражения коронавирусом с понедельника, 10 августа, для прибывающих в Эстонию из следующих европейских стран будет применяться двухнедельное ограничение свободы передвижения: Швеция, Люксембург, Румыния, Болгария, Андорра, Португалия, Испания, Хорватия, Бельгия, Монако, Чехия, Франция, Мальта, Австрия, Швейцария, Исландия, Польша, Нидерланды и Сан-Марино.

По прибытии в Эстонию ограничение свободы передвижения со следующей недели не распространяется на пассажиров из Великобритании, Словении, Дании, Германии, Ирландии, Лихтенштейна, Италии, Словакии, Греции, Кипра, Литвы, Латвии, Норвегии, Венгрии, Финляндии и Ватикана .