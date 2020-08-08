Фото ⟩ В вашу копилку - идеи для дома, дачи и садового участка

Если не сейчас, то когда-нибудь вам это обязательно пригодится.

Песочница с крышкой из термодревесины, которая легко трансформируется в лавочки.

Приляжем на ступеньку! В подиуме сделан люк, крышка которого поднимается и фиксируется в положении шезлонга.

Подушки для лавки хранятся под сиденьем, когда идет дождь или холодно. А базилик к салату можно отщипнуть в соседнем контейнере.

Высокие боковые стены затеняют участок, и обычные растения плохо приживаются на заднем дворе. Поэтому владельцы предпочли устроить террасу для отдыха вместо газона.