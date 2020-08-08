Крупная катастрофа в Эстонии произойдет только из-за фатальных оплошностей

На фоне взрывов, вызванных 2700 тоннами аммиачной селитры в порту Бейрута, столице Ливана, во вторник, стоит рассмотреть компании, деятельность которых хотя бы теоретически имеет в Эстонии такой же потенциал. Нужно сразу сказать, что, по мнению заинтересованных сторон, повторение подобной катастрофы здесь почти невозможно, передает Postimees.
В Эстонии находится 67 компаний с высоким риском масштабных несчастных случаев, которые, в свою очередь, делятся на предприятия риска групп A и B. Львиная доля из них находится либо в Ида-Вирумаа, либо в Харьюмаа в районе гавани Мууга и Палдиски. Компании с уровнем риска категории А есть только в Ляэне-Вирумаа, Тартумаа и Вильянди.
Из 35 компаний категории А самые крупные - четырнадцать - являются компаниями терминального типа. «Разница между газовыми компаниями в том, что они работают с разными химическими веществами. Терминалы в основном обрабатывают бензин, дизельное топливо, различные виды жидкого топлива, керосин и сланцевое масло. Компании, работающие с газом, чаще всего работают с пропаном, бутаном, и их смесями», - пояснила эксперт отдела по надзору за безопасностью Спасательного департамента Реэлика Куусик.
«Категории компаний определяются на основе обрабатываемых ими химикатов и их количества с учетом свойств химикатов, таких как опасность для здоровья, физическая опасность, опасность для окружающей среды», - сказала Куусик, добавив, что в рамках данной категории Спасательный департамент не делает исключений.
Что еще следует сделать компаниям, подверженным риску крупных аварий?
Информация о том, как люди должны реагировать в случае взрыва, пожара или другой опасной аварии, которая загрязняет воздух, почву или воду, должна быть доступна на веб-сайте компании 24 часа в сутки.
Опасные компании сосредоточены на северном побережье. Всего в Эстонии их 67, тогда как 50 из них находятся в Харьюмаа и Ида-Вирумаа (33 и 17 соответственно). В Эстонии 35 компаний с более высоким уровнем риска или компаний категории А.
Обязательные для таких компаний документы включают в себя лицензию на эксплуатацию, информационный лист, отчет о безопасности, описание системы управления безопасностью, анализ рисков, план действий в чрезвычайных ситуациях, страхование ответственности и необходимую информацию для населения и уязвимых лиц.
Нитратная авария: чрезвычайно опасная, но одна из самых маловероятных
Несчастные случаи, связанные с хранением и транспортировкой нитрата аммония, подвида нитрата, от которого пострадал, в частности, Бейрут, также были признаны в Эстонии в анализе рисков наиболее серьезными авариями. Однако вероятность их взрыва очень мала.
Например, главный специалист отдела связи Таллиннского порта Трийн Рум отметила, что в терминалах удобрений порта Мууга системы безопасности позволяют непрерывно измерять температуру и влажность груза. Все автоматизированные меры мониторинга дублируются физическими проверками с помощью персонала. Оценка риска, проведенная несколько лет назад оператором портового терминала удобрений DBT, показала, что вероятность взрыва купола нитрата аммония составляет одну аварию в десять тысяч лет или более.
Грубое нарушение правил привело к сгоранию производственного корпуса
Одна из крупнейших аварий на опасных предприятиях в восстановившей независимость Эстонии произошла в 2015 году, когда полностью сгорел производственный корпус Molycorp Silmet. Это одно из крупнейших высокотехнологичных предприятий Эстонии и производителей редких металлов и редкоземельных элементов в Европе. В здании по производству тантала и ниобия, где перерабатывалась руда, взорвались пластмассовое оборудование, трубопроводы и резервуары.
«При резке металла газосварочным аппаратом горячие капли расплавленного металла (искры) упали на предмет из горючего материала на первом этаже и воспламенили его», - так описала события того времени эксперт Спасательного департамента Реэлика Куусик.
Тушению пожара, выделившего большое количество сажи и ядовитых паров, мешали химические вещества - шесть спасателей получили легкие ранения. Жителей Силламяэ попросили оставаться дома и держать окна и двери закрытыми. Впоследствии было подтверждено, что пожар не представлял угрозы для здоровья горожан.
Насколько плохой могла быть ситуация? По воспоминаниям генерального директора Silmet Райво Васну, компании категории А был нанесен наибольший ущерб из-за растворения плавиковой кислоты. «Причиной пожара стало грубое нарушение правил пожарной безопасности. Мы улучшили контроль за выдачей разрешений на пожарные работы, а также за самими работами», - отметил он.
Аммиачная селитра, используемая в качестве минерального удобрения и взрывчатого вещества, может храниться в больших количествах на семи предприятиях Эстонии. Три из них относятся к категории А и могут перерабатывать более 10 000 тонн нитрата аммония. Это DBT в Мууга, Палстеве в Палдиски и Силстеве в Силламяэ.
Исследования, проведенные в прошлом, показали, что эстонские компании рассматривают пожары как самый примитивный риск, а опасности, связанные с химическими веществами и утечками, как самые серьезные.
Когда в 2016 году Спасательный департамент проанализировал планы общественной защиты компаний, работающих с химическими веществами в Ида-Вирумаа и Ляэне-Вирумаа, радиус опасности большинства перечисленных компаний составлял максимум несколько сотен метров, что обычно означало, что последствия аварии останутся на территории компании.
Исключение составили риски аммиачных компаний. В случае аварии на терминале BCT по транзиту жидких химических грузов в Силламяэ радиус опасной зоны в случае аварии с наиболее серьезными последствиями составляет почти пять километров.
Катастрофа предполагает стечение многих обстоятельств
«Больше всего в связи со взрывом в Ливане меня беспокоит то, что люди не отреагировали», - резюмировал свои мысли член правления терминала Alexela Аарто Эйпре. «Промышленная безопасность в Европейском Союзе по-прежнему находится на самом высоком уровне в мире. Как безопасно обращаться с одним и тем же взрывчатым удобрением, известно везде в каждой инструкции. Эти инструкции просто не выполнялись в Ливане», - отметил Эйпре.
Все остальные представители компаний категории А, которые связались с Postimees, также подтвердили, что халатность одного человека вряд ли спровоцирует катастрофу в Эстонии.
«Резервуары оснащены предохранительными клапанами, и в них не может произойти взрыв. Авария требует стечения нескольких обстоятельств. «Халатности одного человека может быть недостаточно, если это не террорист», - сказал менеджер по безопасности и качеству Airok Маргус Леэтма, работающий в Вильяндиском уезде.
Менеджер по связям с общественностью гиганта сланцевой промышленности VKG Ирина Боенко разделяет мнение Леэтма: «Хотя никто не застрахован от человеческого фактора, наши производственные процессы построены так, чтобы исключить крупномасштабные бедствия. Обычно к крупной аварии приводит именно ряд нарушений», - сказала Ирина.
По ее словам, они круглосуточно проводят проверки всей технологической сети, а показатели технологических процессов отслеживаются в режиме онлайн. «Любое - даже минимальное - отклонение сопровождается соответствующим сигналом тревоги, который позволяет сотрудникам немедленно реагировать на происходящее. Все отклонения и опасные ситуации фиксируются, оцениваются, анализируются, а затем принимаются меры для предотвращения их повторения в будущем », - добавила Боенко.
К ядерным катастрофам готовы
Когда дело доходит до экологических и гуманитарных катастроф, потенциальные ядерные аварии не повторяются. Компании в области ядерной и радиационной безопасности не имеют отношения к вышеупомянутой классификации категорий опасности A и B, но несколько атомных электростанций, расположенных недалеко от Эстонии, дают повод кратко остановиться и на этой теме.
Сопутствующие риски оцениваются в радиусе опасности 100 км и 300 км соответственно. В случае радиуса опасности 100 км может возникнуть необходимость в мониторинге и эвакуации населения, в зоне 300 км может потребоваться принятие мер защиты для местных продуктов, лесных продуктов, молочных продуктов. «Поскольку радиоактивное вещество транспортируется очень неравномерно, возможно, потребуется принимать эти меры не во всей зоне, а в нескольких более загрязненных районах», - сказал советник радиационного отдела Департамента окружающей среды Теэт Койтъярв.
В радиусе 100 км находятся две атомные электростанции в Эстонии: одна в Ловийсе, Финляндии, а другая в Ленинградской области, России. 100 и 300 километров - это радиусы опасности, на основе которых были подготовлены анализы рисков и планы действий в чрезвычайных ситуациях. В то же время в случае возможной аварийной ситуации фактическое расстояние распространения загрязнения будет зависеть от многих факторов, в том числе от погоды.
«Учитывая расстояние от двух ближайших атомных электростанций до границ Эстонии, обширная эвакуация не обязательно может быть одной из основных мер», - сказал Койтярв.
По словам эксперта отдела по надзору за безопасностью Спасательного департамента Рэелики Куусик, компании предоставляют предоставляют описание возможных сценариев аварий и их вероятностей, а также условий, при которых возможна авария. «Предоставляется обзор событий, которые могут вызвать аварию по внутренним или внешним причинам, в том числе эффект домино. Кроме того, описаны факторы, которые могут вызвать или увеличить риск крупной аварии и усугубить ее последствия, а также обзор естественных причин, например, штормовой ветер или наводнение», - сказала она.
Конечно, помимо человеческого фактора нельзя забывать и о необходимости обслуживания оборудования. «Учитывая аспект халатности, свойственный людям, человек действительно может быть одним из слабых звеньев, которое может вызвать несчастный случай в компании. В то же время нельзя игнорировать оборудование и здания, которые могут представлять опасность именно потому, что они устарели или находились в недостаточном техническом обслуживании. «Различные меры по предотвращению и смягчению последствий одинаково важны для предотвращения нежелательных событий», - сказала Куусик.