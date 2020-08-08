Крупная катастрофа в Эстонии произойдет только из-за фатальных оплошностей

Аммиачная селитра, используемая в качестве минерального удобрения и взрывчатого вещества, может храниться в больших количествах на семи предприятиях Эстонии. Три из них относятся к категории А и могут перерабатывать более 10 000 тонн нитрата аммония. Это DBT в Мууга, Палстеве в Палдиски и Силстеве в Силламяэ.

Исследования, проведенные в прошлом, показали, что эстонские компании рассматривают пожары как самый примитивный риск, а опасности, связанные с химическими веществами и утечками, как самые серьезные.

Когда в 2016 году Спасательный департамент проанализировал планы общественной защиты компаний, работающих с химическими веществами в Ида-Вирумаа и Ляэне-Вирумаа, радиус опасности большинства перечисленных компаний составлял максимум несколько сотен метров, что обычно означало, что последствия аварии останутся на территории компании.

Исключение составили риски аммиачных компаний. В случае аварии на терминале BCT по транзиту жидких химических грузов в Силламяэ радиус опасной зоны в случае аварии с наиболее серьезными последствиями составляет почти пять километров.

Катастрофа предполагает стечение многих обстоятельств

«Больше всего в связи со взрывом в Ливане меня беспокоит то, что люди не отреагировали», - резюмировал свои мысли член правления терминала Alexela Аарто Эйпре. «Промышленная безопасность в Европейском Союзе по-прежнему находится на самом высоком уровне в мире. Как безопасно обращаться с одним и тем же взрывчатым удобрением, известно везде в каждой инструкции. Эти инструкции просто не выполнялись в Ливане», - отметил Эйпре.

Все остальные представители компаний категории А, которые связались с Postimees, также подтвердили, что халатность одного человека вряд ли спровоцирует катастрофу в Эстонии.

«Резервуары оснащены предохранительными клапанами, и в них не может произойти взрыв. Авария требует стечения нескольких обстоятельств. «Халатности одного человека может быть недостаточно, если это не террорист», - сказал менеджер по безопасности и качеству Airok Маргус Леэтма, работающий в Вильяндиском уезде.

Менеджер по связям с общественностью гиганта сланцевой промышленности VKG Ирина Боенко разделяет мнение Леэтма: «Хотя никто не застрахован от человеческого фактора, наши производственные процессы построены так, чтобы исключить крупномасштабные бедствия. Обычно к крупной аварии приводит именно ряд нарушений», - сказала Ирина.

По ее словам, они круглосуточно проводят проверки всей технологической сети, а показатели технологических процессов отслеживаются в режиме онлайн. «Любое - даже минимальное - отклонение сопровождается соответствующим сигналом тревоги, который позволяет сотрудникам немедленно реагировать на происходящее. Все отклонения и опасные ситуации фиксируются, оцениваются, анализируются, а затем принимаются меры для предотвращения их повторения в будущем », - добавила Боенко.

К ядерным катастрофам готовы Когда дело доходит до экологических и гуманитарных катастроф, потенциальные ядерные аварии не повторяются. Компании в области ядерной и радиационной безопасности не имеют отношения к вышеупомянутой классификации категорий опасности A и B, но несколько атомных электростанций, расположенных недалеко от Эстонии, дают повод кратко остановиться и на этой теме. Сопутствующие риски оцениваются в радиусе опасности 100 км и 300 км соответственно. В случае радиуса опасности 100 км может возникнуть необходимость в мониторинге и эвакуации населения, в зоне 300 км может потребоваться принятие мер защиты для местных продуктов, лесных продуктов, молочных продуктов. «Поскольку радиоактивное вещество транспортируется очень неравномерно, возможно, потребуется принимать эти меры не во всей зоне, а в нескольких более загрязненных районах», - сказал советник радиационного отдела Департамента окружающей среды Теэт Койтъярв. Teet Koitjärv ФОТО: Pilt videost В радиусе 100 км находятся две атомные электростанции в Эстонии: одна в Ловийсе, Финляндии, а другая в Ленинградской области, России. 100 и 300 километров - это радиусы опасности, на основе которых были подготовлены анализы рисков и планы действий в чрезвычайных ситуациях. В то же время в случае возможной аварийной ситуации фактическое расстояние распространения загрязнения будет зависеть от многих факторов, в том числе от погоды. «Учитывая расстояние от двух ближайших атомных электростанций до границ Эстонии, обширная эвакуация не обязательно может быть одной из основных мер», - сказал Койтярв.

По словам эксперта отдела по надзору за безопасностью Спасательного департамента Рэелики Куусик, компании предоставляют предоставляют описание возможных сценариев аварий и их вероятностей, а также условий, при которых возможна авария. «Предоставляется обзор событий, которые могут вызвать аварию по внутренним или внешним причинам, в том числе эффект домино. Кроме того, описаны факторы, которые могут вызвать или увеличить риск крупной аварии и усугубить ее последствия, а также обзор естественных причин, например, штормовой ветер или наводнение», - сказала она.