COVID-19: за последние сутки в Эстонии прибавилось 14 новых подтвержденных диагнозов

По данным Регистра народонаселения, 8 положительных результатов тестов было получено в Тартуском уезде (из них 2 в городе Тарту), при этом три случая в Тартумаа, выявленные в течение дня, связаны с ночным клубом Shooters.

В результате тестирования также было выявлено по одному новому случаю коронавируса в Харьюмаа, Йыгевамаа, Ляэне-Вирумаа, Сааремаа и Пылвамаа. Случай в Ляэне-Вирумаа связан со вспышкой в тартуском ночном клубе Vabank.

В случае одного человека, чья проба дала положительный результат, идентификатор уезда отсутствовал в регистре народонаселения.

В ходе эпидемиологических расследований Департамент здоровья установил, что в настоящее время зарегистрировано 35 случаев заражения, очагом которых являлся ночной клуб Vabank, 16 случаев с очагом в ночном клубе Naiiv и 11 - с очагом в ночном клубе Shooters.

По состоянию на утро 8 августа в Эстонии из-за коронавируса в стационарном лечении нуждаются 8 человек, один пациент находится на контролируемом дыхании. В течение дня новых смертей не было. Всего в Эстонии коронавирус унес жизни 63 человек.

На сегодняшний день в больницах завершено 396 случаев COVID-19 у 383 человек.

На сегодняшний день выздоровел 1961 человек.