Цены на бензин и дизельное топливо в Таллинне остаются стабильными

На этой неделе дороже всего бензин стоил в Таллинне, затем следует Рига, а дешевле всего бензин стоил в Вильнюсе. В свою очередь самая высокая цена на дизельное топливо была в Риге, а самая низкая - в Таллинне.

На рижских заправках "Circle K" бензин 95-й марки за неделю подешевел на 0,9% - до 1,144 евро за литр, цена дизельного топлива также снизилась на 0,9% - до 1,054 евро за литр.

В Вильнюсе цена бензина 95-й марки осталась стабильной и составила 1,136 евро за литр, тогда как цена дизельного топлива снизилась на 1% - до 1,016 евро за литр.

В Таллинне цены на топливо за неделю не изменились. Как и в прошлую пятницу, бензин 95-й марки на АЗС "Circle K" в Таллине стоил 1,259 евро за литр, а дизельное топливо - 0,999 евро за литр.