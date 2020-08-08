Выясняем подробности: столичный рынок съемного жилья глазами инвесторов

Однако влияние коронакризиса, по мнению Михкеля Элисте, не уменьшается. По его словам, негативное влияние пандемии на рынок съемного жилья было обусловлено несколькими факторами. Во-первых, и в Таллинне, и в Тарту сразу после объявления чрезвычайной ситуации студенты переезжали из съемных квартир обратно к своим родителям. Во-вторых, часть трудовых мигрантов постепенно исчезла из снятых ими трехкомнатных квартир в спальных районах. В-третьих, хотя значительная часть населения трудоспособного возраста и получила поддержку из кассы по безработице, их уверенность в необходимости переезда на другую съемную квартиру оказалась намного ниже, чем в начале года.

Размер и район

Однако не все районы Таллинна равноценны, и особенно большим количеством предложений выделяется центр города.

Пеэп Сооман. ФОТО: Pindi Kinnisvara

«Мы не собирали данные, сколько из предлагаемых для найма квартир являются так называемыми квартирами Airbnb, но из всех имеющихся на сегодня текущих предложений в центре города предлагается 735 квартир. Обычно квартиры в центре не составляют 40% предложений», - сказал член правления Pindi Kinnisvara Пеэп Сооман.

На данный момент, по его словам, клиент явно король, и именно в случае квартир в центре города, где цена упала на четверть, потенциальные арендаторы имеют возможность еще немного поторговаться. «Даже двухкомнатная квартира стоит 550 евро в месяц, что уже приближается к цене в других частях города», - сказал Сооман.

При этом Сооман подчеркнул, что, например, в случае однокомнатных студенческих квартир вокруг Таллиннского технического университета коронавирус не повлиял на цену, но понижение стоимости найма в этом районе снизит общий уровень цен.

По словам Элисте, согласно статистике Arco Vara, средняя цена квадратного метра съемной квартиры в Таллинне составляет 11 евро, в целом цены упали на 10–15 процентов, а в случае квартир класса люкс - на целых 30 процентов. В целом специалисты по недвижимости подчеркивают, что средняя цена квадратного метра сама по себе мало о чем говорит, многое зависит от площади квартиры и района. Например, в небольших квартирах квадратный метр обычно бывает дороже. При этом именно микроквартиры хорошо выдержали падение цен, хотя в связи с тенденцией увеличения строительства микроквартир в последние годы в этом сегменте рынка также наблюдаются колебания цен.

Хотя значительная часть населения трудоспособного возраста и получила поддержку из кассы по безработице, их уверенность в необходимости переезда на другую съемную квартиру оказалась намного ниже, чем в начале года.

Частный инвестор в съемное жилье Катрин Вилимаа-Отсинг сказала, что не вносила никаких кардинальных изменений из-за воздействия коронавируса. «Все наниматели исправно платили, и никто не хотел выезжать», - сказала она.