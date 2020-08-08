Власти Тарту запретили открывать в городе парк аттракционов Tivoli

По словам продюсера OÜ Tivoli Tuur Лаури Вийкна, на этот раз парк развлечений только что привезли из Нидерландов и в нем есть кое-что совершенно новое. В Пярну в мегапарке с 4 июля веселился и стар и млад.

Невиданные аттракционы

По словам Вийкн, подобных аттракционов в Эстонии раньше не видели. К ним относятся 60-метровая карусель, знаменитые «Брейк-данс» и «Бустер». Чтобы все это перевезти с места на место, понадобится 30 машин длиной до 32 метров каждая.

«Я очень разочарован, была проделана большая работа, чтобы привезти все это к спорткомплексу A. Le Coq. Последний раз Tivoli Tuur был там восемь лет назад», - сказал Вийкна.

«Городская управа Тарту располагала информацией, что наши конкуренты шумят в Тарту, и поэтому нам сказали, что мы не можем приехать туда, потому что местные жители против этого. Я связался с квартирными товариществами соседних домов, и никто не был против приезда мегапарка Tivoli Tuur. На это городскому правительству уже нечего было сказать. Однако сегодня в 17:00 (в пятницу - ред.) мы получили сообщение от горуправы, что из-за угрозы вируса мы не можем приехать в Тарту со своим мегапарком».

Вийкна считает, что парк развлечений с точки зрения риска заражения намного безопаснее, чем торговые центры и общественный транспорт.

«Площадь мегапарка Tivoli Tuur занимает 6000 квадратных метров, а средняя заполняемость у нас составляет 100 человек в час, - сказал продюсер. - В час пик в автобусе намного больше людей. У нас также есть согласованный план безопасности: дистанционный мониторинг, дезинфицирующие средства, чистка сидений и ручек после использования и так далее. Не понимаю, почему запретили наш парк развлечений».

Вийкна добавил, что в тот же день, когда был вынесен запрет, мэр Тарту обнародовал видеообращение, призвав людей из-за угрозы вируса находиться на открытом воздухе, а не в закрытых общественных учреждениях. «Tivoli находится под открытым небом», - добавил продюсер.

Комментарий мэра

Почему управа Тарту запретила привозить в город парк развлечений Tivoli Tuur?

«Ввиду серьезности эпидемиологической ситуации городские власти не посчитали возможным предоставить Tivoli Tour разрешение на организацию публичного мероприятия, - ответил мэр Урмас Клаас. - Прежде всего необходимо защитить здоровье нашего народа. В случае с Tivoli мы видим проблемы в соблюдении требований по сохранению дистанции между людьми, также существует множество контактных поверхностей, каждая из которых способствует распространению болезни».