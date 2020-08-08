Власти Тарту запретили открывать в городе парк аттракционов Tivoli

Фирма Tivoli Tuur привезла из Нидерландов мегапарк с каруселями и не виданными доселе у нас аттракционами. В воскресенье компания Tivoli сворачивает технику Пярну и, согласно плану, должна была направиться затем в Тарту. Но вчера городская управа Тарту, ссылаясь на эпидемиологическую ситуацию, дала приходу парка аттракционов красный свет, пишет Tartu Postimees.
По словам продюсера OÜ Tivoli Tuur Лаури Вийкна, на этот раз парк развлечений только что привезли из Нидерландов и в нем есть кое-что совершенно новое. В Пярну в мегапарке с 4 июля веселился и стар и млад.
Невиданные аттракционы
По словам Вийкн, подобных аттракционов в Эстонии раньше не видели. К ним относятся 60-метровая карусель, знаменитые «Брейк-данс» и «Бустер». Чтобы все это перевезти с места на место, понадобится 30 машин длиной до 32 метров каждая.
«Я очень разочарован, была проделана большая работа, чтобы привезти все это к спорткомплексу A. Le Coq. Последний раз Tivoli Tuur был там восемь лет назад», - сказал Вийкна.
«Городская управа Тарту располагала информацией, что наши конкуренты шумят в Тарту, и поэтому нам сказали, что мы не можем приехать туда, потому что местные жители против этого. Я связался с квартирными товариществами соседних домов, и никто не был против приезда мегапарка Tivoli Tuur. На это городскому правительству уже нечего было сказать. Однако сегодня в 17:00 (в пятницу - ред.) мы получили сообщение от горуправы, что из-за угрозы вируса мы не можем приехать в Тарту со своим мегапарком».
Вийкна считает, что парк развлечений с точки зрения риска заражения намного безопаснее, чем торговые центры и общественный транспорт.
«Площадь мегапарка Tivoli Tuur занимает 6000 квадратных метров, а средняя заполняемость у нас составляет 100 человек в час, - сказал продюсер. - В час пик в автобусе намного больше людей. У нас также есть согласованный план безопасности: дистанционный мониторинг, дезинфицирующие средства, чистка сидений и ручек после использования и так далее. Не понимаю, почему запретили наш парк развлечений».
Вийкна добавил, что в тот же день, когда был вынесен запрет, мэр Тарту обнародовал видеообращение, призвав людей из-за угрозы вируса находиться на открытом воздухе, а не в закрытых общественных учреждениях. «Tivoli находится под открытым небом», - добавил продюсер.
Комментарий мэра
Почему управа Тарту запретила привозить в город парк развлечений Tivoli Tuur?
«Ввиду серьезности эпидемиологической ситуации городские власти не посчитали возможным предоставить Tivoli Tour разрешение на организацию публичного мероприятия, - ответил мэр Урмас Клаас. - Прежде всего необходимо защитить здоровье нашего народа. В случае с Tivoli мы видим проблемы в соблюдении требований по сохранению дистанции между людьми, также существует множество контактных поверхностей, каждая из которых способствует распространению болезни».
Лаури Вийкна через неделю откроет мегапарк Tivoli Tour на таллиннском Певческом поле.