В Литве с понедельника все возвращающиеся самолетами и паромами обязаны регистрироваться

С понедельника все возвращающиеся из-за границы в Литву воздушным или морским транспортом будут обязаны заполнять анкету Национального центра общественного здоровья, сообщается в решении министра здравоохранения Аурелеюса Вериги, подписанном в пятницу.
При возвращении будет необходимо заполнять бумажную анкету или регистрироваться в Национальном центре общественного здоровья электронным способом. Возвращающимся в Литву жителям также будет необходимо подать специалистам Национального центра общественного здоровья заполненную бумажную анкету или подтверждение электронной регистрации в Национальном центра общественного здоровья.
Анкеты обязаны раздавать перевозчики, организаторы поездок, они же могут информировать пассажиров о возможности заполнения анкеты электронным способом.
Кроме того, если ситуация будет и дальше ухудшаться, регистрироваться будут обязаны и участники различных мероприятий.