Сб, 8.08.2020
Лучшее средство от путинизма – сам Путин. Март Лаар
  • Rus.Postimees.ee
  • За рубежом
  • В России завели новое дело из-за фото Гитлера на сайте акции «Бессмертный полк»

В России завели новое дело из-за фото Гитлера на сайте акции «Бессмертный полк»

Adolf Hitler 1935

ФОТО: imago/sepp/mago stock&people/Scanpix

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении жителя Воронежа по обвинению в публикации фотографии лидера Третьего рейха Адольфа Гитлера на сайте шествия «Бессмертный полк». 

По данным следствия, Александр Хорошильцев выставил фото на сайте «Банк памяти» и подписал его «Шикльгрубер Адольф Алоисович».

По версии следствия, он сделал это с целью одобрения преступлений, определенных Международным военным трибуналом в Нюрнберге.

Против мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 354.1 УК РФ, – «Реабилитация нацизма, то есть одобрение преступлений, установленных приговором Нюрнбергского военного трибунала, совершенное публично».

Подозреваемый был допрошен, у него изъяли электронные носители информации.

В этом году из-за угрозы коронавируса всероссийская акция «Бессмертный полк» проводилась в онлайн-формате. Организаторы акции зафиксировали несколько сотен попыток загрузить фотографии нацистов и передали в СК список IP-адресов, с которых они отправлялись.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ