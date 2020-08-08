В России завели новое дело из-за фото Гитлера на сайте акции «Бессмертный полк»

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении жителя Воронежа по обвинению в публикации фотографии лидера Третьего рейха Адольфа Гитлера на сайте шествия «Бессмертный полк».
По данным следствия, Александр Хорошильцев выставил фото на сайте «Банк памяти» и подписал его «Шикльгрубер Адольф Алоисович».
По версии следствия, он сделал это с целью одобрения преступлений, определенных Международным военным трибуналом в Нюрнберге.
Против мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 354.1 УК РФ, – «Реабилитация нацизма, то есть одобрение преступлений, установленных приговором Нюрнбергского военного трибунала, совершенное публично».
Подозреваемый был допрошен, у него изъяли электронные носители информации.
В этом году из-за угрозы коронавируса всероссийская акция «Бессмертный полк» проводилась в онлайн-формате. Организаторы акции зафиксировали несколько сотен попыток загрузить фотографии нацистов и передали в СК список IP-адресов, с которых они отправлялись.