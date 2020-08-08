В России завели новое дело из-за фото Гитлера на сайте акции «Бессмертный полк»

По данным следствия, Александр Хорошильцев выставил фото на сайте «Банк памяти» и подписал его «Шикльгрубер Адольф Алоисович».

По версии следствия, он сделал это с целью одобрения преступлений, определенных Международным военным трибуналом в Нюрнберге.

Против мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 354.1 УК РФ, – «Реабилитация нацизма, то есть одобрение преступлений, установленных приговором Нюрнбергского военного трибунала, совершенное публично».

Подозреваемый был допрошен, у него изъяли электронные носители информации.