Сб, 8.08.2020
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В Англии с сегодняшнего дня резко ужесточаются правила «масочного режима»

Campaigners from Stand Up to Racism protest through Regent Street in London, over the response to the refugee crisis from the government and the media, to mark UN anti-racism day.

ФОТО: Anthony Devlin/PA Wire/Press Association Images

В Англии с сегодняшнего дня станет больше публичных мест, в которых необходимо носить маски. В список добавились кинозалы, музеи, и художественные галереи, а также места богослужений. 

В стране пока официально запрещено появляться без маски в общественном транспорте и магазинах.

Британский премьер Борис Джонсон в конце июля предупредил: в королевстве за последние несколько недель увеличилась скорость распространения коронавируса. Каждый день, согласно данным статистических служб, в Британии заражаются около четырёх с половиной тысяч человек. 

Полный список мест, в которых с 8 августа в Великобритании необходимо носить маску:

  • музеи и галереи
  • аквариумы и зоопарки в помещениях
  • концертные залы
  • театры
  • кинотеатры
  • аукционные дома
  • парикмахерские, барбер-шопы и маникюрные салоны 
  • тату-салоны 
  • библиотеки 
  • массажные салоны 
  • отели 
  • церкви, храмы и места отправления религиозного культа 
  • залы для бинго и квесты 
  • ветеринарные центры

сли посетитель откажется надевать средство защиты, то любое из вышеперечисленных мест может отказать ему во входе и сотрудники могут даже вызвать полицию. Как итог — штраф до 100 фунтов за нарушение.

Как и в случае с масочным режимом в общественном транспорте и в магазинах, некоторые посетители освобождаются от их использования. Это касается детей в возрасте до 11 лет и людей с ограниченными возможностями. Кроме того, маску разрешается снимать во время путешествий, оказания медицинской помощи или чтения по губам.

Наиболее очевидные исключения из правил — рестораны, бары и пабы, где прикрывать лица пока что не требуют.

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