В Англии с сегодняшнего дня резко ужесточаются правила «масочного режима»

В стране пока официально запрещено появляться без маски в общественном транспорте и магазинах.

Британский премьер Борис Джонсон в конце июля предупредил: в королевстве за последние несколько недель увеличилась скорость распространения коронавируса. Каждый день, согласно данным статистических служб, в Британии заражаются около четырёх с половиной тысяч человек.

Полный список мест, в которых с 8 августа в Великобритании необходимо носить маску:

музеи и галереи

аквариумы и зоопарки в помещениях

концертные залы

театры

кинотеатры

аукционные дома

парикмахерские, барбер-шопы и маникюрные салоны

тату-салоны

библиотеки

массажные салоны

отели

церкви, храмы и места отправления религиозного культа

залы для бинго и квесты

ветеринарные центры



сли посетитель откажется надевать средство защиты, то любое из вышеперечисленных мест может отказать ему во входе и сотрудники могут даже вызвать полицию. Как итог — штраф до 100 фунтов за нарушение.

Как и в случае с масочным режимом в общественном транспорте и в магазинах, некоторые посетители освобождаются от их использования. Это касается детей в возрасте до 11 лет и людей с ограниченными возможностями. Кроме того, маску разрешается снимать во время путешествий, оказания медицинской помощи или чтения по губам.