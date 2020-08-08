В Англии с сегодняшнего дня резко ужесточаются правила «масочного режима»

В Англии с сегодняшнего дня станет больше публичных мест, в которых необходимо носить маски. В список добавились кинозалы, музеи, и художественные галереи, а также места богослужений.
В стране пока официально запрещено появляться без маски в общественном транспорте и магазинах.
Британский премьер Борис Джонсон в конце июля предупредил: в королевстве за последние несколько недель увеличилась скорость распространения коронавируса. Каждый день, согласно данным статистических служб, в Британии заражаются около четырёх с половиной тысяч человек.
Полный список мест, в которых с 8 августа в Великобритании необходимо носить маску:
- музеи и галереи
- аквариумы и зоопарки в помещениях
- концертные залы
- театры
- кинотеатры
- аукционные дома
- парикмахерские, барбер-шопы и маникюрные салоны
- тату-салоны
- библиотеки
- массажные салоны
- отели
- церкви, храмы и места отправления религиозного культа
- залы для бинго и квесты
- ветеринарные центры
сли посетитель откажется надевать средство защиты, то любое из вышеперечисленных мест может отказать ему во входе и сотрудники могут даже вызвать полицию. Как итог — штраф до 100 фунтов за нарушение.
Как и в случае с масочным режимом в общественном транспорте и в магазинах, некоторые посетители освобождаются от их использования. Это касается детей в возрасте до 11 лет и людей с ограниченными возможностями. Кроме того, маску разрешается снимать во время путешествий, оказания медицинской помощи или чтения по губам.
Наиболее очевидные исключения из правил — рестораны, бары и пабы, где прикрывать лица пока что не требуют.