Сб, 8.08.2020
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  • Пенсионному капиталу угрожают многие риски, но главный - это решения политиков

Пенсионному капиталу угрожают многие риски, но главный - это решения политиков

Айвар Сыерд.

ФОТО: JAANUS LENSMENT/POSTIMEES /

По оценке члена финансовой комиссии Рийгикогу Айвара Сыерда, для тех, кто накапливает пенсионный капитал, существует несколько рисков, главный из которых является политическим.

«Самый большой риск того, кто накапливает пенсионный капитал, - это политический риск. А не низкая доходность фонда, риск инвестиций или слишком высокие гонорары управляющих фондами, - пишет Сыерд в соцсети. - Кроме политического риска растет и риск инфляции. Это уже видно по инфляции определенных классов активов - ценных бумаг, драгоценных металлов и, вероятно, в ближайшее время цен на недвижимость. Текущие прогнозы пока не показывают значительного роста потребительских цен».

«Как инвестор во вторую пенсионную ступень я должен оценивать в качестве крупнейшего риска - риск непредсказуемых и популистских политических решений», - подытоживает Сыерд.

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