Пенсионному капиталу угрожают многие риски, но главный - это решения политиков

По оценке члена финансовой комиссии Рийгикогу Айвара Сыерда, для тех, кто накапливает пенсионный капитал, существует несколько рисков, главный из которых является политическим.
«Самый большой риск того, кто накапливает пенсионный капитал, - это политический риск. А не низкая доходность фонда, риск инвестиций или слишком высокие гонорары управляющих фондами, - пишет Сыерд в соцсети. - Кроме политического риска растет и риск инфляции. Это уже видно по инфляции определенных классов активов - ценных бумаг, драгоценных металлов и, вероятно, в ближайшее время цен на недвижимость. Текущие прогнозы пока не показывают значительного роста потребительских цен».
«Как инвестор во вторую пенсионную ступень я должен оценивать в качестве крупнейшего риска - риск непредсказуемых и популистских политических решений», - подытоживает Сыерд.