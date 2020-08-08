Пенсионному капиталу угрожают многие риски, но главный - это решения политиков

«Самый большой риск того, кто накапливает пенсионный капитал, - это политический риск. А не низкая доходность фонда, риск инвестиций или слишком высокие гонорары управляющих фондами, - пишет Сыерд в соцсети. - Кроме политического риска растет и риск инфляции. Это уже видно по инфляции определенных классов активов - ценных бумаг, драгоценных металлов и, вероятно, в ближайшее время цен на недвижимость. Текущие прогнозы пока не показывают значительного роста потребительских цен».