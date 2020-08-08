К осени Эстония планирует заказать более трех миллионов защитных масок

К началу осени государственные запасы средств индивидуальной защиты составляют примерно две трети от необходимого количества и требуется заказать еще более трех миллионов защитных масок, пишет Rus.ERR.
Министр государственного управления Яак Ааб сообщил ERR, что подготовленный на осень сценарий был составлен с таким расчетом, что средств индивидуальной защиты потребуется в два-три раза больше, чем было использовано в апреле.
"Например, в настоящее время на складе находится 7,7 миллиона хирургических масок", - сказал Ааб, добавив, что их необходимо заказать ещё.
В частности, по данным Министерства финансов, потребуются дополнительно 1,7 млн хирургических масок. Кроме того, необходимо заказать респираторы, т.е. маски FFP2 и FFP3.