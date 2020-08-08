К осени Эстония планирует заказать более трех миллионов защитных масок

Министр государственного управления Яак Ааб сообщил ERR, что подготовленный на осень сценарий был составлен с таким расчетом, что средств индивидуальной защиты потребуется в два-три раза больше, чем было использовано в апреле.

"Например, в настоящее время на складе находится 7,7 миллиона хирургических масок", - сказал Ааб, добавив, что их необходимо заказать ещё.