У берегов Маврикия разлив нефти с сухогруза: это экологическая катастрофа

Утечка горючего произошла с сухогруза MV Wakashio, который 25 июля сел на мель в районе коралловых рифов. Команда была эвакуирована с судна.

В воду попали тонны нефти. Огромное пятно наблюдают жители и гости островного государства, основной статьей доходов которого является туризм: многочисленных отдыхающих привлекает уникальная природа и коралловые рифы, которые теперь оказались под угрозой. Экологи предупреждают, что погибнуть могут тысячи животных, а удар по туризму может привести к катастрофическим последствиям для экономики острова.

Власти Маврикия признали, что не имеют опыта, как поступать в подобных ситуациях, и обратились за помощью к Франции. Париж уже обещал содействовать.

Владелец судна также заявляет, что пытается остановить утечку.