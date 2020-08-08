Смотрите фото ⟩ Необычный деревянный дом в Нидерландах

Тщательно продуманный внешний вид здания позволяет ему идеально вписываться в небольшой участок в сосновом лесу. Этот деревянный дом оснащен всеми удобствами, необходимыми, чтобы насладиться спокойным отдыхом с семьей и друзьями. Из всех комнат открывается потрясающий вид на окружающую природу.

Дом состоит из трех объемов, обрамленных террасами. В то время как отдельные объемы создают уникальные функциональные пространства, использование раздвижных дверей укрепляет внутренние связи между ними, а также с внешней средой.

Гостиная в доме в лесу. ФОТО: hqroom.ru

Гостиная является сердцем дома и располагает к уединению у камина, семейным ужинам или веселому отдыху в компании друзей.

В главной спальне есть собственная ванная комната и большое окно, из которого открывается беспрепятственный вид на окружающий лес. В детской спальне предусмотрены двухъярусные кровати, с которых дети могут наблюдать за птицами и оленями. Кроме того, в доме есть гостевые спальни на чердаке, в которых световые люки позволяют наблюдать за звездами и вершинами деревьев. Таким образом, каждое пространство имеет уникальную связь с окружающей природой.