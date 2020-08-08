В Нарва-Йыэсуу из воды спали пьяного мужчину

Сегодня около 15.30 из воды был спасен мужчина, который в состоянии алкогольного опьянения отплыл далеко от берега в районе Мересуу и нуждался в помощи, сообщает НКО Firepro.
На место происшествия отреагировали спасатели Firepro на лодке, Спасательный Департамент, скорая помощь и сотрудники Департамента полиции и погранохраны. Спасатели-добровольцы передали на берегу мужчину сотрудникам скорой помощи.
Несмотря на теплую погоду на пляже Нарва-Йыэсуу вывешен красный флаг, означающий, что купание запрещено из-за цветения водорослей.