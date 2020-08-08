В Латвии начат сбор подписей за свободу выбора формы обучения

На латвийском портале общественных инициатив "Manabalss.lv" начат сбор подписей за свободу выбора формы обучения, передает Rus.ERR.
«За время пандемии вынужденное удаленное обучение привело к скачку в использовании цифровых технологий в школьном образовании. Несомненно, технологии открывают новые возможности для организации и персонализации образования, однако, новые технологии несут в себе многие риски - увеличивают образовательное неравенство и могут привести к неосвоению значительного объема знаний. Чтобы обеспечить хорошее образование для всех и справиться с вызовами современности, новые технологии должны быть доступными, а их использование - добровольным», - подчеркивают авторы инициативы из общества «Гуманитарная перспектива».
Авторы предлагают обеспечить тем, кто хочет и может учиться дистанционно, такую возможность, однако при этом гарантировать возможность получения образования в традиционной форме для тех, кто не готов переходить на дистанционное обучение.