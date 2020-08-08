В Латвии начат сбор подписей за свободу выбора формы обучения

«За время пандемии вынужденное удаленное обучение привело к скачку в использовании цифровых технологий в школьном образовании. Несомненно, технологии открывают новые возможности для организации и персонализации образования, однако, новые технологии несут в себе многие риски - увеличивают образовательное неравенство и могут привести к неосвоению значительного объема знаний. Чтобы обеспечить хорошее образование для всех и справиться с вызовами современности, новые технологии должны быть доступными, а их использование - добровольным», - подчеркивают авторы инициативы из общества «Гуманитарная перспектива».