В Ливане насчитали шесть тысяч пострадавших от взрыва в Бейруте

Число пострадавших от мощного взрыва, произошедшего на этой неделе в Бейруте, достигло шести тысяч, сообщает в субботу Минздрав Ливана со ссылкой на обновленные данные. Кроме того, 158 человек погибли, 21 пропал без вести.