Виталий Кличко требует, чтобы Bolt убрал электросамокаты с улиц Киева

"Друзья! Компания Bolt без согласования с городом разместила пункты проката электросамокатов в столице. Движение этого вида "транспорта" не урегулировано действующим законодательством Украины. Поэтому город не может позволить компании предоставлять такой вид услуг", - написал мэр столицы в своем Telegram-канале в субботу.

Кличко также отметил, что в Киевскую городскую государственную администрацию (КГГА) поступили предложения на проведение инвестиционного конкурса на размещение пунктов проката электросамокатов - по принципу велопроката. По его словам, конкурс будет проведен, но после внесения соответствующих изменений в законодательство Украины о дорожном движении.