Фото и видео ⟩ В Бейруте демонстранты штурмуют правительственные здания

Часть ливанцев считает, что взрыв произошел из-за коррупции и халатности со стороны должностных лиц.

Участники протестной акции ворвались в здание министерства иностранных дел Ливана. Группа демонстрантов, в которую входят, в том числе и бывшие военные офицеры, объявила о создании здесь "штаб-квартиры революции", передают западные информагентства.

Протестующие размахивали флагами с кулаком, символизирующим антиправительственные протесты в Ливане, некоторые из них начали поджигать найденные в здании дипломатического ведомства документы и изображения президента страны, сообщает AP. Демонстранты стали призвать в рупор других участников протеста захватить все министерства страны.

К вечеру участники антиправительственной демонстрации штурмуют Министерство окружающей среды. Как сообщил ливанский телеканал Lebanon 24, в эти минуты протестующие пытаются прорваться в Ассоциацию ливанских банков и Министерство энергетики. Слышны выстрели.

Как заявил агентству официальный представитель полиции ливанской столицы, в столкновениях с демонстрантами в центре Бейрута погиб полицейский.

Напомним, во вторник в Бейруте взорвались 2750 тонн нитрата аммония, который шесть лет хранился на одном из складов порта.

В субботу Минздрав Ливана сообщил, что число погибших достигло 158 человек, а пострадали в результате взрыва 6000 человек. Без вести пропавшим до сих пор считается 21 человек.