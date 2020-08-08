Видео ⟩ В Бейруте проходят протесты против политической элиты Ливана

Часть ливанцев считает, что взрыв произошел из-за коррупции и халатности со стороны должностных лиц.

Напомним, во вторник в Бейруте взорвались 2750 тонн нитрата аммония, который шесть лет хранился на одном из складов порта.

В субботу Минздрав Ливана сообщил, что число погибших достигло 158 человек, а пострадали в результате взрыва 6000 человек.

Без вести пропавшим до сих пор считается 21 человек.

В Бейруте уже в начале этой недели произошли столкновения полиции и демонстрантов, в результате чего полиция была вынуждена применить слезоточивый газ.