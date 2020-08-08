Сб, 8.08.2020
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  • Министерство заказало исследование, чтобы узнать об информированности русскоговорящих и англоязычных в Эстонии

Министерство заказало исследование, чтобы узнать об информированности русскоговорящих и англоязычных в Эстонии

Министерство внутренних дел

ФОТО: Toomas Huik / Postimees

Министерство внутренних дел заказало у PR-компании Akkadian 24 660 евро за проведение «исследования осведомленности о чрезвычайном положении проживающих в Эстонии иностранцев».

Договор финансируется на 90% из Европейского фонда регионального развития в рамках проекта «Укрепления отраслевых научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ» и на 10% из бюджета Министерства внутренних дел.

«Цель исследования - выяснить осведомленность о чрезвычайном положении, связанное с этим потребление информации, ее доступность и сопутствующие этому проблемы для проживающих в Эстонии иностранцев», - пояснили в министерстве.  

  • Министерство ждет ответов на следующие вопросы:
  • какие источники информации использовали иностранцы во время чрезвычайного положения;
  • какие источники информации они считают достоверными каналами для получения информации;
  • какие источники информации предпочитают использовать новые иммигранты;
  • какова была осведомленность о ситуации и удовлетворенность введенными ограничениями, какое было отношение к ограничениям и как их соблюдали;
  • какие были проблемы с доставкой информации этой целевой группе (например, доступность информации на английском/русском языках; низкая осведомленность о том, на каком канале можно найти официальную информацию и т. д.)
  • как иностранцы оценивают целесообразность официальной информации - какой информации не хватало относительно ограничений или условий во время чрезвычайного положения;
  • были ли среди англоязычных и/или русскоязычных целевых групп так называемые представители, которые сами взяли на себя инициативу по распространению информации во время чрезвычайного положения и которые могли бы продолжать передавать важную информацию и в дальнейшем? 

На основе результатов исследования министерство хочет систематически заниматься улучшением коммуникации с живущими в Эстонии иностранцами и помочь каналам, которые могли бы помогать иностранцам получать информацию, но о которых мало известно. 

«Прежде всего, есть желание достичь результата, при котором передача важной для государства информации, включая услуги, достигнет целевой группы, а осведомленность не будет значительно ниже по сравнению с эстоноязычным населением», - говорится в задачах исследования.

Результаты исследования будут представлены министерству к концу года.

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