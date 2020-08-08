Авиакатастрофа в Индии: 18 погибших, обнаружены "черные ящики"

Следователи обнаружили бортовые самописцы самолета Air India Express, потерпевшего крушение в Индии пятницу. Спасательная операция завершена.

Самолет с 190 пассажирами на борту разбился при посадке в аэпорорту "Каликут" города Кожикоде в пятницу. По последним данным, погибли по меньшей мере 18 человек, в их числе оба пилота.

Пострадали десятки людей, 156 из них получили серьезные травмы. Это самая крупная авиакатастрофа в Индии за последнее десятилетие.

"Боинг 737", возвращавшийся из Дубая, съехал со скользкой из-за дождя посадочной полосы и разломился на две части.

На этом самолете летели домой граждане Индии, надолго оставшиеся без возможности вернуться на родину из-за пандемии коронавируса.

Что известно о крушении?

Крушение самолета в Индии EPA

Рейсом IX 1134 летели 184 пассажира, включая 10 младенцев, и экипаж из шести человек.

Авария произошла около 19:40 по местному времени (17:10 по Москве) во время второй попытки приземления под сильным ливнем. Сейчас в Индии почти достиг пика сезон дождей, и в стране зафиксированы наводнения и оползни.

Министр гражданской авиации Хардип Сингх Пури написал в "Твиттере", что самолет "переехал за край взлетно-посадочной полосы в условиях дождя", а затем скатился со склона высотой в 10,6 м и разломился на две части.

Министр добавил, что официальное расследование обстоятельств трагедии проведет индийское Бюро расследования авиакатастроф.

По словам главы Национальных сил реагирования на стихийные бедствия Схири Прадхана, взлетно-посадочная полоса аэропорта "Каликут" находится на вершине холма и самолет, пробив ограждение, скатился с его склона.

Ударившись о землю внизу склона, самолет разбился надвое, и передняя его половина была "сильно искорежена и повреждена".

По словам Хардипа Сингха Пури, спасатели смогли помочь пассажирам выбраться, потому что самолет не загорелся. Некоторых людей пришлось доставать, разрезая обшивку.

В день катастрофы премьер-министр Индии Нарендра Моди в своем "Твиттере" написал, что испытывает боль из-за крушения самолета в Кожикоде, выразил соболезнования родственникам жертв и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

В мае 2010 года 158 человек погибли при крушении самолета Air India Express в аэропорту индийского Мангалуру.

"Чудо, что самолет не загорелся"

Министр авиации Хардип Сингх Пури в субботу посетил место крушения. Он заявил об обнаружении бортового самописца полетных данных и речевого самописца из кабины экипажа, которые могут сыграть ключевую роль в расследовании произошедшего.

Министр похвалил командира воздушного судна и сказал, что пока рано говорить о причинах аварии.

"Мы должны быть благодарны, что жертв только такое количество", - добавил он.