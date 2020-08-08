В Париже вводят обязательный "масочный режим"

По данным Figaro, новые меры по борьбе с эпидемией коронавируса во французской столице вступят в силу с 8:00 понедельника и коснутся всех людей старше 11 лет. Носить маску нужно будет в районах с высокой посещаемостью и наиболее интенсивным движением транспорта. В полиции сообщили, что маски нужно будет обязательно носить на набережной Сены, канала Сан-Мартен, а также на рынках под открытым небом.