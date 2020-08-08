Сб, 8.08.2020
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В Париже вводят обязательный "масочный режим"

Мужчина в маске в Париже

ФОТО: MICHEL EULER/AP/Scanpix Baltics

Маски нужно будет носить в наиболее посещаемых районах и четырех департаментах вокруг Парижа. По данным властей, во французской столице ежедневно регистрируют по 400 новых заражений COVID-19, пишет РБК.

С понедельника, 10 августа, в некоторых округах Парижа граждан обяжут носить медицинские маски на улице. Об этом сообщает парижское управление полиции в Twitter.

По данным Figaro, новые меры по борьбе с эпидемией коронавируса во французской столице вступят в силу с 8:00 понедельника и коснутся всех людей старше 11 лет. Носить маску нужно будет в районах с высокой посещаемостью и наиболее интенсивным движением транспорта. В полиции сообщили, что маски нужно будет обязательно носить на набережной Сены, канала Сан-Мартен, а также на рынках под открытым небом.

Кроме того, обязательный масочный режим на улице вводится в четырех департаментах вокруг Парижа: Сен-Сен-Дени, О-де-Сен, Валь-де-Марн и Валь-д'Уаз.

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