Полиция просит помощи в поисках пропавшего в Ида-Вирумаа Анатолия

Рост пропавшего 170 см, он стройного телосложения. У него светло-коричневые короткие волосы. Покидая дом, на нем были надеты коричнево-зеленый свитшот с военным узором и спортивные штаны. Он ушел с телефоном, но сейчас тот выключен.