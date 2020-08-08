Сб, 8.08.2020
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Полиция просит помощи в поисках пропавшего в Ида-Вирумаа Анатолия

Анатолий.

ФОТО: Politsei- ja piirivalveamet

Полиция просит помощи в поисках 26-летнего Анатолия, который вчера, 7 августа ушел ранним утром из дома в волости Люганузе, в Пюсси, и до сих пор не вернулся.

Рост пропавшего 170 см, он стройного телосложения. У него светло-коричневые короткие волосы. Покидая дом, на нем были надеты коричнево-зеленый свитшот с военным узором и спортивные штаны. Он ушел с телефоном, но сейчас тот выключен.

Полицейские искали его вблизи дома и в районе озера Айду. Поиски до сих пор продолжаются.

Всех, кто знает, где находится Анатолий, просят сообщить по номеру 112.

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