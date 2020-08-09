Трамп подписал постановление о продлении выплаты пособий

Республиканцы и демократы до сих пор не смогли договориться о новом пакете стимулов. Уже в начале недели Трамп предупредил, что готов использовать свой авторитет для оказания финансовой помощи в обход Конгресса.

«Мы устали и собираемся сохранить рабочие места в Америке, а также оказать помощь американским рабочим», - сказал Трамп в своем гольф-клубе в Бедминстере.

По данным CNN, Трамп подписал в общей сложности четыре приказа, одно из которых касается федеральных пособий по безработице.

«Я предпринимаю шаги, чтобы предлагать 400 долларов в неделю и, кроме того, расширенные гранты. Это щедро, но мы хотим заботиться о наших людях », - сказал Президент.

«Это деньги, в которых они нуждаются. Это те деньги, которые они хотят. Это даст им значительный стимул вернуться к работе», - отметил Трамп.

Как сообщает CNN, президент не уточнил, из каких активов будут выделены эти средства.

В Соединенных Штатах количество новых заявок на пособие по безработице упало до 1,19 миллиона на прошлой неделе, что значительно меньше, чем ожидали аналитики, сообщило министерство труда штата.

Однако среднее количество новых пособий по безработице за четыре недели осталось практически неизменным и составило 1,33 миллиона.