Полиция Израиля отправилась на защиту протестующих

Протестующие сделали заявление полиции против экстремиста Йоны Аврушма, который во время марша мира против израильской войны 1983-го года в Ливане бросил гранату в протестующих, убив учителя-активиста Эмиля Грюнцвейга и ранив девять человек.

Аврушма, отсидев в тюрьме за этот акт 27 лет, на местном телеканале Channel 12 в пятницу назвал протестующих детьми и намекнул, что им может грозить ожесточенная конфронтация. Аврушма сказал, что он намерен посетить митинг и привести с собой огромное количество людей, разделяющих его поддержку Нетаньяху и ненависть к врагам премьер-министра.

«Есть молодые люди, которые придут туда, и они точно знают, что делать», - сказал он.

Организаторы протестов серьезно отнеслись к угрозам и заявили, что подали жалобу на полицию за разжигание насилия в отношении Аврушма.

«Крошечные, они просто крошечные. Я все еще ненавижу их, а они ненавидят меня. Они плохие люди», - заявил Аврушма на телевидении.