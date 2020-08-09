Шесть ДТП за день: один человек погиб, девять получили травмы

Самая трагическая авария дня произошла в 12.44 в Харьюмаа, волости Йыэляхтме, на 6-м километре трассы Каберла - Кабернеэме, где 47-летний мужчина, ехавший на мотоцикле, столкнулся с 28-летним водителем Mercedes. Мотоциклист скончался на месте.

Первая авария дня произошла около 8.57 в Таллинне по адресу Мяннику теэ, 177, где 65-летняя женщина упала с велосипеда. Скорая помощь доставила велосипедистку в Северо-Эстонскую региональную больницу.

Третья авария произошла в 13.48 на 25-м километре дороги Тарту-Ряпина в Тартуском уезде, где 24-летняя женщина ехала на Chrysler Grand Voyager сзади на ожидавшую поворота налево Audi A4, за рулем которой был 78-летний мужчина. В результате столкновения Audi выбросило в канаву, находившуюся справа. Скорая помощь доставила водителя Audi в клинику Тартуского университета.

Четвертая авария произошла в 16.49 в городе Колга, волость Куусалу, Харьюмаа, где 40-летняя женщина на перекрестке дорог Лияпекси - Локса и Йыэляхтме - Кемба столкнулась с автомобилем Volkswagen Golf, за рулем которого находился 19-летний молодой человек. Скорая помощь доставила в больницу водителя Audi, его 18-летнюю попутчицу-пассажира и 8-летнего мальчика в региональную больницу Северной Эстонии.

Пятая авария произошла около 16.30 в Ляэне-Вирумаа, волости Вяйке-Маарья, на пересечении улиц Раквере - Вяйке-Маарья - Вягева маантее и Капу - Ракке - Паасвере, где 49-летний мужчина за рулем Ford Focus не пропустил на перекрестке машину, приближавшуюся к нему слева Volvo, которой управлял 31-летний мужчина. В результате столкновения Volvo врезалась в фонарный столб. Машина скорой помощи доставила водителя Ford в отделение скорой помощи больницы Раквере, а его 12-летнего пассажира в отделение скорой помощи больницы Маарьямыйза.