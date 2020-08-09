COVID-19: за последние сутки в Эстонии прибавилось 5 новых подтвержденных диагнозов

Согласно данным регистра населения, в Тартумаа получены 3 положительных результата теста, все зараженные выявлены в городе Тарту. Один случай заражения связан с ночным клубом Shooters, в другом - пациент вступал в контакт с инфицированным, а источник заражения третьего человека выясняется. Один из зараженных - сотрудник клиники Тартуского университета.

В Харьюмаа обнаружены два положительных теста, оба человека - жители Таллинна.

В ходе эпидемиологического расследования Департамент здравоохранения установил, что в настоящее время зарегистрировано 35 случаев заражения очага ночного клуба Vabank, 17 случаев - ночного клуба Naive и 13 - ночного клуба Shooters.

По состоянию на утро 9 августа в Эстонии из-за коронавируса в стационарном лечении нуждаются 8 человек. В течение дня новых смертей не было. Всего в Эстонии коронавирус унес жизни 63 человек.