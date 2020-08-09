Вс, 9.08.2020
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COVID-19: за последние сутки в Эстонии прибавилось 5 новых подтвержденных диагнозов

Тест на коронавирус.

ФОТО: Myriam B/Shutterstock

В течение последнего дня было в Эстонии было проанализировано 382 теста на вирус SARS-CoV-2, вызывающий заболевание COVID-19, из которых пять тестов дали положительный результат.

Согласно данным регистра населения, в Тартумаа получены 3 положительных результата теста, все зараженные выявлены в городе Тарту. Один случай заражения связан с ночным клубом Shooters, в другом - пациент вступал в контакт с инфицированным, а источник заражения третьего человека выясняется. Один из зараженных - сотрудник клиники Тартуского университета.

В Харьюмаа обнаружены два положительных теста, оба человека - жители Таллинна.

В ходе эпидемиологического расследования Департамент здравоохранения установил, что в настоящее время зарегистрировано 35 случаев заражения очага ночного клуба Vabank, 17 случаев - ночного клуба Naive и 13 - ночного клуба Shooters.

По состоянию на утро 9 августа в Эстонии из-за коронавируса в стационарном лечении нуждаются 8 человек. В течение дня новых смертей не было. Всего в Эстонии коронавирус унес жизни 63 человек.

Всего в Эстонии было проведено около 126 тысяч первичных тестов, из которых 2152, или 1,7 процента, были положительными на вирус SARS-CoV-2. Более подробную статистику испытаний на коронный разряд можно посмотреть на сайте www.terviseamet.ee/koroonakaart.

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