Эксперт заявил о необходимости сдерживать ускоренный рост цен фискальными мерами

По мнению главного экономиста банка Luminor Тыну Пальма, Эстонии в долгосрочной перспективе следует фискальными мерами сдерживать ускоренный рост цен, передает Rus.ERR.
«В среднем в Европе мы видим замедление роста цен, а в Эстонии сталкиваемся даже с их падением - в широком контексте это хорошо, потому что годами Эстония была государством с ускоренным ростом цен», - сказал Пальм.
«Если экономика находится на спаде, нам надо поддерживать свою конкурентоспособность - в долгосрочной перспективе нам надо удерживать цены от ускоренного роста. Но придется приспосабливаться через административное влияние цен на электроэнергию, моторное топливо, что будет позитивно влиять на потребительское поведение», - добавил Тыну Пальм.
Индекс потребительских цен в июле остался на том же уровне, что и в июне, а по сравнению с июлем прошлого года изменение составило -0,9%.