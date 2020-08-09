Вс, 9.08.2020
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Эксперт заявил о необходимости сдерживать ускоренный рост цен фискальными мерами

Тыну Пальм.

ФОТО: Remo Tõnismäe

По мнению главного экономиста банка Luminor Тыну Пальма, Эстонии в долгосрочной перспективе следует фискальными мерами сдерживать ускоренный рост цен, передает Rus.ERR.

«В среднем в Европе мы видим замедление роста цен, а в Эстонии сталкиваемся даже с их падением - в широком контексте это хорошо, потому что годами Эстония была государством с ускоренным ростом цен», - сказал Пальм.

«Если экономика находится на спаде, нам надо поддерживать свою конкурентоспособность - в долгосрочной перспективе нам надо удерживать цены от ускоренного роста. Но придется приспосабливаться через административное влияние цен на электроэнергию, моторное топливо, что будет позитивно влиять на потребительское поведение», - добавил Тыну Пальм.

Индекс потребительских цен в июле остался на том же уровне, что и в июне, а по сравнению с июлем прошлого года изменение составило -0,9%.

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