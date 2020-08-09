Эксперт заявил о необходимости сдерживать ускоренный рост цен фискальными мерами

«В среднем в Европе мы видим замедление роста цен, а в Эстонии сталкиваемся даже с их падением - в широком контексте это хорошо, потому что годами Эстония была государством с ускоренным ростом цен», - сказал Пальм.

«Если экономика находится на спаде, нам надо поддерживать свою конкурентоспособность - в долгосрочной перспективе нам надо удерживать цены от ускоренного роста. Но придется приспосабливаться через административное влияние цен на электроэнергию, моторное топливо, что будет позитивно влиять на потребительское поведение», - добавил Тыну Пальм.