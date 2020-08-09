Госпомощь авиакомпании Nordica: решения Еврокомиссии нет до сих пор

«Процесс оказания государственной помощи авиакомании Nordica по-прежнему находится на стадии переговоров с Брюсселем. Не далее как в четверг у нас была очередная встреча, на которой представители Еврокомиссии запросили небольшие уточнения по условиям программы помощи и некоторые подтверждения от эстонской стороны», - сказал заведующий отделом авиации и мореходства Министерства экономики и коммуникаций Тайво Линнамяги.

Напомним, что в апреле правительство приняло решение об увеличении уставного капитала предприятия на 30 млн евро.