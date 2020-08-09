Госпомощь авиакомпании Nordica: решения Еврокомиссии нет до сих пор

Ожидавшееся еще в июне разрешение Брюсселя на оказание национальному авиаперевозчику Эстонии - компании Nordica - государственной помощи до сих пор не получено, передает Rus.ERR.
«Процесс оказания государственной помощи авиакомании Nordica по-прежнему находится на стадии переговоров с Брюсселем. Не далее как в четверг у нас была очередная встреча, на которой представители Еврокомиссии запросили небольшие уточнения по условиям программы помощи и некоторые подтверждения от эстонской стороны», - сказал заведующий отделом авиации и мореходства Министерства экономики и коммуникаций Тайво Линнамяги.
Напомним, что в апреле правительство приняло решение об увеличении уставного капитала предприятия на 30 млн евро.
«К сегодняшнему дню мы не сдвинулись дальше с позиции, достигнутой пару недель назад: в Еврокомиссии дали понять, что постараются предоставить ответ в течение двух недель - будем надеяться, что так оно и произойдет», - добавил Линнамяги.