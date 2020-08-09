Языковая инспекция стала Языковым департаментом, руководитель ведомства не изменился

Министр образования и науки Майлис Репс на этой неделе подписала приказ, по которому изменилось название должности генерального директора Языковой инспекции Ильмара Томуска, передает Rus.ERR.
Отныне Томуск является гендиректором Языкового департамента.
Языковой департамент, созданный на базе Языковой инспекции, начал свою работу с 1 августа.
В сферу его деятельности из Министерства образования и науки, а также фонда Archimedes переведена прикладная деятельность в области языковой политики.
Первой с идеей создать Языковой департамент с расширенными полномочиями выступила входящая в правящую коалицию партия "Отечество" (Isamaa), принявшая в ноябре 2019 года политическое заявление в защиту эстонского языка.