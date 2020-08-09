Языковая инспекция стала Языковым департаментом, руководитель ведомства не изменился

Отныне Томуск является гендиректором Языкового департамента.

Языковой департамент, созданный на базе Языковой инспекции, начал свою работу с 1 августа.

В сферу его деятельности из Министерства образования и науки, а также фонда Archimedes переведена прикладная деятельность в области языковой политики.