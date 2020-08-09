Коронавирус в мире: в США более 5 млн заболевших, в Бразилии - более 100 тыс. погибших

По абсолютному числу выявленных случаев коронавирусной инфекции Соединенные Штаты занимают первое место в мире, причем с большим отрывом.

Помимо них, в первую тройку входит Бразилия, где выявлено более 3 млн инфицированных, и Индия, где диагноз Covid-19 подтвержден более чем у 2 млн человек.

Россия с 880 тыс. зарегистрированных случаев инфекции - на четвертом месте. За последние сутки наибольшее число новых случаев было выявлено в Москве - 689.

Всего в России, по официальным данным, за прошедший день с диагнозом Covid-19 скончались 77 человек. Общее количество смертей вплотную приблизилось к 15 тысячам.

Что происходит в США

В США Нью-Йорк давно уступил печальное лидерство другим штатам: больше всего инфицированных выявлено в Калифорнии (554 тыс.), Флориде (526 тыс.) и Техасе (почти 500 тыс.).

Впрочем, все эксперты подчеркивают, что реальное число случаев заражения Covid-19 наверняка намного больше цифр официальной статистики, поскольку большая часть инфицированных переносят болезнь в легкой форме или вовсе бессимптомно.

По данным газеты Times, в 17 американских штатах число новых случаев заражения идет на спад, однако еще в семи - продолжает расти.

Если первый миллион заболевших в США был зарегистрирован 28 апреля (через три с лишним месяца после первого заболевшего), то отметку в 2 млн случаев страна преодолела 10 июня, 3 млн - 7 июля, а 4 млн - 23 июля, то есть 16 дней назад.

Одной из главных причин такого роста эксперты называют массовое тестирование американцев. По данным Covid Tracking Project, в настоящий момент в США ежедневно тестируют на коронавирус около 720 тысяч человек.

С начала эпидемии в стране погибло рекордное количество пациентов с подтвержденным диагнозом Covid-19 - более 160 тыс.

Бразилия: стремительный рост

Однако по этому показателю Америку догоняет Бразилия, где число жертв коронавируса незадолго до полуночи субботы превысило 100 тыс. человек - на месяц раньше, чем предсказывали чиновники от здравоохранения страны.

В среднем число жертв эпидемии и в Бразилии, и в США ежедневно пополняется примерно на 1000 человек.

Борис Джонсон: школы надо открывать

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал моральным долгом для страны скорейшее открытие школ для всех учеников.

"Эта пандемия далека от завершения, и последнее, что мы можем себе позволить - это расслабиться, - написал Джонсон в своей статье в газете Mail on Sunday. - Но сейчас, когда мы знаем достаточно, чтобы безопасно открыть школы для всех учеников, сделать это - наш моральный долг".

Британские школы закрылись в конце марта для всех учеников, кроме детей работников ключевых отраслей. С июня по середину июля в классы вернулись дети 4-7 и 10-11 лет.

В сентябре школы в Британии должны открыться для всех учеников, хотя научные советники правительства предупреждают, что это создает риски нового распространения коронавируса в обществе.

Как сообщили Би-би-си источники в правительстве, Борис Джонсон настаивает, что при новых вспышках заболевания школы должны закрываться последними - после ресторанов и пабов, и открываться первыми.

Джонсон настаивает, что риск удара по образованию и психическому здоровью детей выше, чем риск, который представляет собой для общества коронавирус.

"Держать школы закрытыми хоть на момент дольше, чем необходимо, - недопустимо с точки зрения социальных, экономических и моральных причин", - подчеркивает Джонсон в своей статье.

Маски на прогулках в Париже

В Париже с понедельника станет обязательным ношение масок на улице в определенных людных районах, об этом накануне объявили власти префектуры.

Указ распространяется на всех старше 11 лет. Маски нужно будет носить, в частности, на берегах Сены и канала Сен-Мартен, а также на уличных рынках и в других людных местах, где поддерживать социальную дистанцию сложно.

Власти Парижа планируют опубликовать более подробный список городских точек, где маски будут обязательны. Указ будет действовать месяц.