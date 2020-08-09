Вс, 9.08.2020
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  • Гражданин Латвии получил 6 лет тюрьмы за убийство в Валга

Гражданин Латвии получил 6 лет тюрьмы за убийство в Валга

Наручники. Иллюстративное фото.

ФОТО: Matti Kämärä / Põhjarannik

Тартуский уездный суд приговорил к 6 годам 3 месяцам и 28 дням лишения свободы 47-летнего гражданина Латвии, признав его виновным в причинении телесных повреждений и убийстве, передает Rus.ERR.

Согласно обвинению, в декабре прошлого года в квартире на улице Метса в Валга в ходе совместного распития алкогольных напитков гражданин Латвии напал на своего собутыльника 1969 года рождения, нанося ему удары ножом и неким тупым предметом, пострадавший получил неопасные для жизни повреждения.

В январе этого года гражданин Латвии в той же самой квартире напал с ножом на мужчину 1975 года рождения, который от полученных травм скончался на месте - трагедии также предшествовало употребление алкоголя.

Суд рассматривал уголовное дело в порядке упрощенного производства. После освобождения гражданина Латвии ждет депортация на родину и 10-летний запрет на въезд в Эстонию.

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