Гражданин Латвии получил 6 лет тюрьмы за убийство в Валга

Согласно обвинению, в декабре прошлого года в квартире на улице Метса в Валга в ходе совместного распития алкогольных напитков гражданин Латвии напал на своего собутыльника 1969 года рождения, нанося ему удары ножом и неким тупым предметом, пострадавший получил неопасные для жизни повреждения.

В январе этого года гражданин Латвии в той же самой квартире напал с ножом на мужчину 1975 года рождения, который от полученных травм скончался на месте - трагедии также предшествовало употребление алкоголя.