Переполненные в последние месяцы спа-отели боятся осени

«Если бы кто-то сказал мне до корона-кризиса, что заполняемость отелей упадет на 25 процентов за год, это бы показалось концом света», - признал Ратник.

По данным Департамента Статистики, в июне в эстонских гостиницах останавливались 121 000 местных и 42 000 иностранных туристов.

При этом количество людей, посещающих Пярнуский уезд, достаточно велико: сюда приехала почти четверть как иностранных, так и отечественных туристов.

Желание людей открыть для себя летнюю столицу заметили и сотрудники местных спа-отелей, которые рады видеть, что количество посетителей снова увеличивается.

По объяснению Ратника, в отелях Tervise останавливались в основном местные туристы и латыши, но они не компенсируют отсутствие финнов, которые не смогли приехать. «Впереди очень тяжелые времена. Стараюсь из всех сил», - сказал управляющий спа. Добавим, что во второй половине августа гостиницы, вероятно, снова опустеют.

Менеджер по продажам и маркетингу отеля Estonia SPA Кайри Йыэкяэр заявила, что первые летние месяцы в отелях превзошли все ожидания. «Изначально наш прогноз был очень пессимистичным, но сейчас мы очень довольны», - сказала Йыэкяэр, добавив, что большую часть посетителей составили местные жители и латыши. Во второй половине июля принимали даже финнов.

По словам менеджера по продажам и маркетингу, бронирование осуществляется в последнюю минуту.

«Показатели августа будут во многом зависеть от погоды», - сказала Йыэкяэр.

По словам руководителя отдела продаж Hedon Spa Hotel Кристи Таллермо, лето было успешным. «Начало июня было неопределенным, но после Ивановой ночи заполняемость отеля была очень хорошей», - сказал Таллермо.

Таллермо также признал, что такому потоку постояльцев поспособствовало снижение цен - такой ход привлек больше клиентов, чем ожидалось.