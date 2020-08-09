Вопреки грозам и ливням в понедельник будет лето

Ночью тучи немного сгустятся, вероятны осадки. Местами образуется туман. Ветер западный, порывами до 10 м/с. Температура воздуха 12-16, на побережье иногда 18 градусов.

Днем в понедельник будет переменная облачность. На севере Эстонии небо станет ясным. Местами вероятны дожди и опасность грозы. Ветер северный, порывами 12 м/с. Температура воздуха составит 19-25 градусов.

На Чудском озере ночью будет дуть западный ветер со скоростью 2-7 м/с, а днем северо-западный и северный со скоростью 3-8 м/с. Ночью видимость обещает быть хорошей, но местами может образовываться туман. Высота волны днем достигнет 0,4-1,0 метра, а температура воздуха составит 21-23 градуса. Вечером возможен дождь.