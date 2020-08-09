ФОТО: BBC News

Десятки протестующих в Бейруте ворвались в министерство иностранных дел во время демонстрации из-за масштабного взрыва во вторник, унесшего жизни по меньшей мере 158 человек. По данным СМИ, через несколько часов оттуда их вытеснила армия, однако протестующие успели занять другие ведомства, пишет Русская служба Би-би-си.

Десятки протестующих в Бейруте ворвались в министерство иностранных дел во время демонстрации из-за масштабного взрыва во вторник, унесшего жизни по меньшей мере 158 человек. По данным СМИ, через несколько часов оттуда их вытеснила армия, однако протестующие успели занять несколько других ведомств.

Взрыв в порту, прогремевший 4 августа, разрушил целые районы города и обострил недовольство ливанцев действующей властью.

Взрывоопасная селитра хранилась на складе в ожидании утилизации с 2014 года и так и не была вывезена. Правительство обещало найти ответственного за это.

Двух министров, которые за последние дни пытались посетить разрушенные районы, прогнали местные жители.

Премьер-министр Ливана Хассан Диаб в субботу выступил с обращением, в котором заявил, что взрыв произошел из-за коррупции. Он также заявил, что видит выход из кризиса в досрочных выборах.

От 5 до 10 тысяч человек приняли участие в акции протеста, которая включала в себя шествие из одного из наиболее разрушенных районов города у порта до центральной площади Мучеников. На ней протестующие установили виселицы, выразив таким образом свое мнение о руководстве страны.

Стычки протестующих с полицией начались практически сразу. Некоторые демонстранты бросали палки и камни, полиция ответила слезоточивым газом и резиновыми пулями. У здания парламента установлены баррикады, чтобы протестующие не смогли туда попасть.

Что происходит в министерствах

Десятки протестующих штурмовали министерства и штаб-квартиру банковской ассоциации.

Протесты в Бейруте Reuters

Сначала несколько десятков человек, скандировавших антиправительственные лозунги, сожгли портрет президента Мишеля Ауна и ворвались в министерство иностранных дел и призвали к штурму остальных министерств.

"У нас получилось. Это все наше. Полиция за воротами. Они не смогли остановить нас", - сказала одна из протестующих по имени Ребекка Би-би-си.

Она рассказала, что в здании находятся около 100 демонстрантов, которые проникли внутрь, так как оно было повреждено во время взрыва во вторник. Она добавила, что протестующие намерены оставаться там как можно дольше и занять другие министерства.

По данным СМИ, эту группу протестующих спустя несколько часов вытеснили военные, однако другие здания все еще заняты демонстрантами.

На кадрах с места событий видно, что протестующим удалось занять министерства энергетики и экономики.

Военные также патрулируют улицы на машинах с пулеметами.

Протесты в Бейруте Reuters

Протесты в Бейруте EPA

По данным Красного Креста, в результате беспорядков уже пострадали по меньшей мере 230 человек. По данным местных СМИ, пострадавших уже почти 500.

"После трех дней уборки, разбора обломков и зализывания наших ран [...], пора позволить нашему гневу взорваться и наказать их", - сказал 28-летний активист агентству Франс пресс.

Что известно о взрыве

бейрут - до и после BBC

Власти Ливана намерены выяснить, не был ли взрыв аммиачной селитры в Бейруте результатом подрыва бомбы или какого-либо еще внешнего вмешательства, заявил президент страны Мишель Аун накануне.

Он также подчеркнул, что не будет обращаться за международной помощью для расследования трагедии - вопреки призывам местных и иностранных организаций, а также президента Франции.

Жертвами взрыва, прогремевшего в Бейруте вечером 4 августа, стали по меньше мере 158 человек, пострадавших - около пяти тысяч. Десятки людей до сих пор числятся пропавшими без вести. Взрывная волна нанесла значительные повреждения многим зданиям в городской черте, постройки вблизи от места происшествия полностью уничтожены.

Аммиачная селитра применяется как азотное удобрение, однако при смешении с алюминиевой пудрой и нефтепродуктами, такими как мазут, она становится взрывчатым веществом.

Почему селитру не вывезли из порта

На данный момент понятно, что ряд ливанских чиновников в течение многих лет знали об опасности аммиачной селитры в порту посреди густонаселенного города.

Представители таможни, вероятно, ожидая общественного гнева, быстро слили в СМИ документы, призванные показать, что ответственность лежит не на них.

Между 2014 и 2017 годами они отправили не менее пяти писем в суд, прося разрешения экспортировать или продать селитру. На основе этих документов складывалось впечатление, что сотрудники таможни сделали все, что могли, не получив ответа от судебных органов.

Однако у этой версии развития событий быстро выявились уязвимые места.

Рияд Кобайси, журналист-расследователь местного СМИ Al Jadeed, много лет расследовал коррупцию в порту и на таможне Бейрута.

В ночь после взрыва он предложил свою версию: письма просто не соответствовали надлежащим процедурам, и судья неоднократно указывал на это, запрашивая дополнительную информацию.

По словам журналиста, сотрудники таможни в ответ просто продолжали отправлять то же самое письмо.

По запросу министерства транспорта судья изначально дал разрешение на разгрузку судна, оговорив, что груз нужно хранить в подходящем для этого месте, соблюдая все меры безопасности.

"Министерство отправило его в порт и передало таможне, - рассказал Би-би-си Низар Саргийе из местной неправительственной организации Legal Agenda - Это была большая ошибка. Закон прямо запрещает хранение взрывчатых веществ в порту."

"Судья не допускал ошибки, есть закон, согласно которому, если судно с опасным грузом тонет, судья может разрешить разгрузку, - говорит он. - Министерство передало ответственность таможне. Судья передал ответственность министерству, министерство передало его таможне"

По его мнению, груз можно было продать - таможня имела на это право - или запросить разрешения уничтожить груз или даже уничтожить его, не спрашивая.